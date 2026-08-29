VIDEO: Insulta aficionado del León al Piojo Herrera, el Director Técnico de los Potros le responde

Al terminar el encuentro entre los Potros de Hierro del Atlante y el León, el Director Técnico Miguel Herrera intercambió insultos con una aficionado del equipo rival.

Cuando el estratega del cuadro azulgrana bajaba las escaleras que los conducían a los vestidores, un aficionado lo agredió mentándole la madre, al mismo tiempo que le mostraba el dedo medio de la mano derecha.

“Me lo dices aquí, pero si estuviéramos allá afuera te cagas, te cagas entero, ¿sabes cómo te cagas?”, le respondió Miguel Herrera, con las manos detrás de la espalda.

Herrera se percató que detrás de él había elementos de seguridad del Estadio Banorte y el que aparentemente era el Comisario del partido, designado por la Liga Mx.

“Hay que sacarlo”, pidió el estratega a los uniformados.

“Sí vas a volver a entrar al estadio… sí vas a volver a entrar al estadio, sí vas a volver a entrar, maricón”, remató el tecnico de los Potros antes de seguir su camino rumbo al vestidor.

El incidente habría ocurrido al finalizar el partido donde Atlante empató 1-1 contra León ESPECIAL

El incidente fue revelado en las redes sociales de Paulia Godínez, quien aparece en Instagram como Editora y Productora de Nuestras Noticias Bajío.

Paulina Godínez compartió el video del intercambio de insultos ESPECIAL

Piropos en medio de los insultos

No cabe duda que el futbol divide opiniones. En el mismo video donde se ve la discusión del “Piojo” Herrera con el aficionado del León, se escucha a una aficionada, aparentemente la misma que grabó el video, adulando las características del Director Técnico del Atlante.

“Eres una riata, Piojo, te amo. No le hagas caso, Piojo, eres una vergota, te amo”, se escucha en el audio del video.