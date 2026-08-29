IndyCar: Pato O'Ward saldrá primero en la carrera de sábado en Milwaukee y segundo en la del domingo

Por primera vez en esta temporada, Pato O’Ward arrancará en primer lugar en una carrera de IndyCar, teniendo los honores para la primera competencia de este fin de semana en el óvalo de Milwaukee.

El piloto mexicano marcó el cuarto mejor registro durante su primera vuelta de la calificación de este sábado, una sesión que definió el orden de arranque para la única fecha doble del campeonato.

Sin embargo, los tres pilotos que quedaron por delante suyo, Scott McLaughlin, Alex Palou y David Malukas, cumplirán con una penalización de nueve lugares para la justa sabatina, luego de hacer un cambio de motor no autorizado.

En el caso de McLaughlin y Palou, pasaron a su quinto motor de la temporada sin haber cumplido 16 mil kilómetros entre sus cuatro primeras unidades. Malukas pasó a su sexto motor del año, por lo que tiene que volver a cumplir con este castigo.

De este modo, O’Ward fue promovido al primer lugar, mismo en el que no arrancaba una competencia desde Nashville, hace un año. A su lado tendrá al estadunidense Josef Newgarden.

Para la segunda carrera, O’Ward parecía que se encaminaba a quedarse con el mejor registro, luego de marcar una vuelta de 22.1918 segundos; sin embargo, al ser el último en salir a calificar, Palou lo superó por sólo tres diezmilésimas de segundo.

De cualquier forma, el regiomontano quedó complacido con el rendimiento de su monoplaza en óvalos cortos, por lo que aspira a luchar para acabar el año con triunfos múltiples. Rumbo a la fecha doble de este fin de semana, se ubica en quinto lugar general.

En cuanto a la lucha por el campeonato, todo parece indicar que Alex Palou obtendrá su quinta corona este mismo sábado, luego de que Kyle Kirkwood sufriera un accidente en las prácticas y eso condenara su calificación, al acabar en la posición 22 para la Carrera 1 y en la 24 y penúltima para la Carrera 2.

El español supera al estadunidense por 91 puntos y necesita salir con ventaja de 108 hoy sábado para amarrar el título.

De destacar otra buena actuación de Mick Schumacher, quien arrancará en cuarta posición para la competencia de este domingo. El alemán se mantuvo bastante tiempo en primer puesto provisional para esa carrera, hasta que fue desplazado por Newgarden, O’Ward y Palou.

¿A qué hora y por dónde ver a Pato O'Ward y la IndyCar en Milwaukee 2026?

La primera competencia de la IndyCar en Milwaukee arrancará este sábado 29 de agosto a las 12:30 hrs (Tiempo del Centro de México) y, en televisión, se verá en ESPN 3 en la República Mexicana, mientras que la justa del domingo 30 dará inicio a las 11:30 hrs, con cobertura en ESPN 4. Ambas también estarán disponibles en el servicio de streaming Disney Plus.