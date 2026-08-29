Video: Gilberto Mora aprendió de Raúl Jiménez a tirar penales

Gilberto Mora, el mediocampista de los Xolos de Tijuana, reconoció que mientras compartió entrenamiento en Selección Mexicana con el delantero Raúl Jiménez, le aprendió la forma de cobrar los tiros penales.

Mora y Jiménez estuvieron concentrados con la Selección Mexicana durante más de un mes previo al Mundial varonil de la FIFA 2026. El delantero de los Wolves se caracteriza por tirar los tiros penales hasta que el portero en cuestión se haya lanzado.

Anoche, en el juego entre el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente y los Pumas de la UNAM, Mora cobró dos tiros penales con los que el equipo local consiguió los tres puntos en el compromiso de la Jornada 6 del Torneo de Apertura 2026.

A lo mejor no es como él, pero sí las veces que estuve allá (en la Selección Mexicana), y él practicaba, pues sí trataba de aprenderle lo más que podía. No sé si es igual (mi forma de cobrarlos), pero lo bueno es que han entrado (los tiros penales) y espero poder seguir así”, expresó “Morita” de sólo 17 años de edad.

Listo para ir a Europa

Al término del partido, el jugador declaró que está listo para ir a jugar a Europa, una vez que haya cumplido la mayoría de edad el próximo 14 de octubre.

“Fue un partido de mucha paciencia, de poder tener el balón, de poder encontrar los espacios, y feliz por los dos goles. Me felicitaron mis compañeros y yo les agradezco, siempre se portan muy bien conmigo, en la cancha siempre me respaldan en todo momento y esta victoria también es de ellos.

“Y estoy preparado, yo estoy listo para lo que se dé, lo dejo en manos de Dios, lo que él quiera va a ser bueno y espero que sí se dé”, dijo.