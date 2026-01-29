VIDEO: Hamilton sigue sufriendo con Ferrari y protagoniza un trompo en los test 

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, regresó a los controles del Ferrari SF-26 durante la mañana del jueves en el penúltimo día de los test privados que la categoría realiza en Barcelona, con el inglés sufriendo un problema en pista.

Videos mostrados por fanáticos exhibieron el momento exacto donde Hamilton sufrió un trompo durante la sesión. Afortunadamente, el propio competidor logró colocar el coche en dirección correcta y seguir su camino sin daños mayores. Al final de la jornada, el británico completó más de 80 vueltas y se ubicó en la tercera posición en una mañana donde realizó trabajo de simulación de tandas largas.¿El inicio del declive? Fans cuestionan su ritmo

Para algunos fans en redes sociales, el trompo de Hamilton va más allá de un hecho aislado y consideran que, quien alguna vez fue el piloto más ganador de su era, sigue sin encontrar el ritmo. Estos cuestionamientos llegan en un momento delicado, donde el piloto sigue analizando qué hará después del 2026.

Hamilton y sus primeras sensaciones con el SF-26

A pesar del incidente, Lewis Hamilton se mostró optimista tras completar su experiencia al volante del nuevo monoplaza de Ferrari en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Durante el segundo día de pruebas de pretemporada, el heptacampeón mundial tomó el relevo de Charles Leclerc por la tarde, enfrentándose a condiciones adversas debido a la lluvia que empapó el trazado.

A pesar de que el clima limitó el rodaje en seco, la jornada fue fructífera para la Scuderia, que busca resurgir tras una difícil campaña en 2025 aprovechando el cambio de reglamento. Hamilton destacó la fiabilidad mostrada por el coche en estas condiciones complicadas.

"Fue muy desafiante, empezó a llover a las 10:30, así que Charles tuvo un poco de rodaje en seco", explicó Hamilton. "Pero luego ha estado mojado toda la tarde, así que averiguar cómo hacer funcionar los neumáticos fue realmente productivo".

El británico valoró el esfuerzo del equipo para acumular kilometraje sin contratiempos graves, un factor crucial en esta etapa de desarrollo. "Creo que dimos 120 vueltas o algo así; dado que fue en condiciones de mojado y tuvimos una bandera roja, creo que es bastante sólido. Estoy muy orgulloso de todos en la fábrica por llevar el coche a este punto".