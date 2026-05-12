¡Noooo! 'Oso' grotesco niega título a Cristiano Ronaldo y Al Nassr

Los 4 años de espera se mantienen para que Cristiano Ronaldo gane un título con Al Nassr, ya que un ‘oso’ grotesco del portero Bento al 90+8' terminó negando el título de El Comandante y compañía, quien salió en el minuto 82 y quedó completamente desconsolado en la banca.

Anotando 26 goles en la temporada, por detrás de Ivan Toney (31) y Julián Quiñones (29), Cristiano Ronaldo y Al Nassr recibieron a su máximo rival de la ciudad en el Alawwal Park, mismo que se pintó de amarillo en apoyo a su equipo.

Desde el inicio del compromiso, Karim Benzema contó con la oportunidad de poner al Al Hilal por delante, sin embargo, una gran salida por parte de Bento evitó la caída de su marco; Cristiano Ronaldo también estuvo frente al arco rival, solo que un fuera de lugar ahogaba la posibilidad.

Los minutos transcurrieron en Arabia Saudita y Mohamed Simakan fue el encargado de poner el 1-0 al 37’ que sería definitivo, ya que la reacción por parte de Al Hilal no llegó.

Durante los últimos minutos del compromiso, Cristiano Ronaldo sorprendió al salir del terreno de juego (82’) dejando el título ganado y viviendo los instantes finales desde la banca con sus compañeros y Cuerpo Técnico…sin embargo, el ‘oso’ grotesco de Bento en el 90+8’ terminó por negarle el título en la penúltima Jornada de la Saudi Pro League.

Al Nassr sigue dependiendo de sí mismo para coronarse en la presente temporada en Arabia Saudita, solo que una derrota ante Damac el próximo jueves 21 de mayo le abriría la puerta a Karim Benzema y Al Hilal, quienes se mantienen con el sueño de sumar un trofeo más a sus vitrinas.

BFG