¡Raúl Jiménez vuelve a marcar! El mexicano anota de penal en goleada del Wolverhampton

Raúl Jiménez volvió a aparecer en el marcador con el Wolverhampton. El delantero mexicano convirtió un penal en la victoria de los Wolves por 4-1 sobre el Stoke City, resultado que les permitió mantenerse en la parte alta del Championship.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Wolverhampton, pues el Stoke City se adelantó apenas al minuto 2. Sam Gallagher sacó un potente disparo desde fuera del área para poner el 0-1 y sorprender a los locales.

La reacción de los Wolves, sin embargo, fue inmediata. Rodrigo Gomes se convirtió en el protagonista de la primera mitad al marcar en dos ocasiones y darle la vuelta al marcador antes del descanso.

Para la segunda parte llegó el turno de Raúl Jiménez. El atacante mexicano recibió una falta dentro del área por parte de Ben Johnson, por lo que el árbitro señaló la pena máxima.

Jiménez tomó la responsabilidad desde los once pasos y, al minuto 55, engañó al guardameta con una definición potente y colocada junto al poste para marcar el 3-1 y encaminar la victoria del Wolverhampton.

Los Wolves mantuvieron el control durante el tramo final y sentenciaron el encuentro al minuto 84. Jordan James apareció dentro del área para marcar el cuarto tanto y poner cifras definitivas.

Raúl Jiménez vuelve a ser protagonista con Wolverhampton

Con el triunfo, el Wolverhampton llegó a siete puntos después de tres jornadas y mantiene el invicto en el inicio de la temporada.

Para Jiménez, este partido significó su segundo gol en tres partidos de liga desde su regreso al Wolverhampton. El mexicano también suma una asistencia en este arranque de campaña.

El delantero continúa recuperando protagonismo con los Wolves y su aportación ofensiva vuelve a ser determinante para un equipo que busca mantenerse en la parte alta del Championship.