VIDEO: ¡Debut soñado! Mateo Chávez, primer Mundial y primer gol con México

Es increíble lo que puede cambiar la vida en un año. Hace un par de meses, nadie daba un peso por Mateo Chávez y hoy, en su debut en una Copa del Mundo, el ‘Tiloncito’ anotó el primer gol ante Chequia.

Es cierto que el partido se le había complicado, no tenía grandes actuaciones y se le veía con un poco de nervios, pero eso cambió en el segundo tiempo.

Así fue el gol de Mateo Chávez ante Chequia Eduardo Jiménez

Así fue el gol de Mateo Chávez ante Chequia

En el segundo tiempo, donde México era exigido ante su afición, la selección se puso las pilas y aunque sufrió mucho, ya abrió el marcador en el Estadio Ciudad de México.

Después de un tiro de esquina en favor de los checos, Luis Romo se enfrentó a tres jugadores y aunque se enredó con el esférico, alcanzó a puntear el esférico.

Donde en una gran corrida, Mateo recibió el esférico, se burló a un defensa y en el mano a mano frente al arquero checo y definió como crack.

Este era el primer partido en una Copa del Mundo para Chávez y tuvo su estreno goleador, ante su afición en el Estadio Ciudad de México.