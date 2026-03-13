Video: Caótico recibimiento de Malagón en CDMX tras lesión que lo baja del Mundial 2026  

Luis Ángel Malagón, guardameta del América, volvió a la Ciudad de México para descansar y comenzar su recuperación tras ser intervenido en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, su arribo a la capital fue caótico. Entre la caótica actividad por los trabajos de remodelación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, Luis Ángel Malagón tuvo complicaciones para esquivar a los medios de comunicación y al puñado de aficionados que trataron de conseguir un autógrafo.

En silla de ruedas, luego de la operación para reparar el daño total del tendón de Aquiles, una lesión sufrida el martes en la visita del América al Philadelphia Union por la Concachampions, Malagón lució cansado, pero nervioso por el tumulto que causó su aparición.

A pesar de que en Guadalajara concedió declaraciones, esta vez el portero de las Águilas del América evitó hablar, para no ser sancionado por el club. En un par de ocasiones elevó la voz, para pedir el libre paso con la silla de ruedas.

"Ya van tres veces que me pegas la pin... pierna", reclamó Malagón a un fanático que intentó escoltar al futbolista de 29 años hasta su vehículo.

Tras superar el caos de gente en el aeropuerto, Luis Ángel Malagón y su esposa abordaron una camioneta rumbo a su domicilio.

La rotura del tendón de Aquiles que sufrió Malagón obliga al portero a una pausa de seis a ocho meses, por lo que sus llamados a los próximos amistosos -entre ellos el de Portugal (28 de marzo), para la reapertura del Estadio Azteca- y el sueño de la Copa del Mundo se esfumó.

De igual manera, la Selección Mexicana llega a la recta final de su preparación mundialista con las alarmas encendidas. En una semana, un segundo jugador se cayó del plan mundialista del seleccionador Javier Aguirre, Marcel Ruiz. El mediocampista del Toluca sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco en actividad de la Concacaf Champions Cup.