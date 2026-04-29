NBA: Cade Cunningham y Paolo Banchero, con 45 puntos cada uno, y los Pistones sobreviven al Magic 

Los Pistones de Detroit vencieron este miércoles 116-109 a Orlando Magic y se mantuvieron con vida en la primera ronda de los playoffs de la NBA gracias a 45 puntos de Cade Cunningham, un récord de la franquicia en la postemporada.

Aun con esta derrota, el Magic sigue dominando la serie por 3-2 y el viernes tendrá una nueva oportunidad de eliminar a los líderes de la Conferencia Este, esta vez con el apoyo de su público de Orlando.

Detroit salvó la primera bala gracias a la extraordinaria actuación de Cunningham, vencedor de un duelo de altura frente a otro antiguo número uno del Draft, Paolo Banchero, que también convirtió 45 puntos para Orlando.

Los Pistones, favoritos indiscutibles al inicio de esta eliminatoria, pueden soñar con la remontada tras una noche en la que dominaron el marcador de principio a fin, pero sin despegarse definitivamente hasta el último minuto. Cada estirón de los locales, que llegaron a tener ventajas de hasta 17 puntos, tuvo una respuesta inmediata de un inspirado Banchero, eje absoluto del ataque de Orlando ante la baja del alero alemán Franz Wagner, lesionado en un gemelo.

Un triple del italo-estadunidense, su sexto de la noche, acercó al Magic a solamente tres puntos (112-109) con un minuto por jugar, desatando el temor en las gradas del Little Caesars Arena de Detroit. Tobias Harris falló después un lanzamiento que podía darle una posesión crítica a Orlando, pero el joven alero Ausar Thompson recuperó el rebote lanzándose al suelo y asistió a Cunningham, que convirtió un tiro de media distancia que certificaba el triunfo local a 30 segundos del final. La victoria de los Pistones, aunque agónica, desató el alivio.

Paolo Banchero, el hombre fuerte del Magic, tendrá su revancha en Orlando. Reuters

Sin embargo, la fórmula para la supervivencia fue clara y simple, como un fanático había vaticinado antes del encuentro en un comentario que se hizo viral: el plan de juego debía ser "alimentar a Cade".

Los analistas deportivos celebraron la actuación de Cunningham, señalando que el base "fue enorme" en el triunfo. Pero también advirtieron que la serie sigue viva gracias a que Detroit pudo elevar su nivel defensivo.

Ahora, con la presión de vuelta sobre Orlando para cerrar la serie en casa, el equipo de Detroit tiene una inyección de esperanza que trasciende esta victoria: a pesar de haber estado en desventaja 2-1 en la serie, las estadísticas históricas están de su lado. De 13 veces que el sembrado número uno se vio abajo 1-2 en la primera ronda, ganó la serie en 10 ocasiones. La gesta de Cunningham ha asegurado que la batalla se extienda y que el drama continúe en Florida