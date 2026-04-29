¿Cuáles serán las porras oficiales del Atlante en el Estadio Banorte? 

El Atlante celebró una mesa informativa con líderes de sus grupos de animación, para establecer normativas una vez que el conjunto azulgrana regrese a la Primera División, en el Estadio Banorte.

En la reunión se presentaron líderes de las barras La Tito Tepito, LBDF, Radikales y Kombativos, mientras que Emilio Escalante G., vicepresidente del Atlante, entabló las condiciones para representar en las gradas al club.

“Durante la reunión todas las partes manifestaron su total disposición y buena voluntad para trabajar de manera conjunta en la construcción de un entorno seguro dentro y fuera del estadio. Para nuestro club y sus grupos de animación es vital que nuestras tribunas sean espacios familiares, libres de violencia y donde prevalezca la sana convivencia”, manifestó el Atlante.

La afición de los Potros de Hierro ha sido un peregrinas de plazas. En 2007 se mudó a Cancún, Quintana Roo (estadio Andrés Quintana Roo); en dicha plaza lograron un título de Liga MX (Apertura 2007).

Para el 2020 regresó a la capital, al Estadio Ciudad de los Deportes. Pero el pleito de la Alcaldía Benito Juárez con la administración del recinto provocó la salida del Atlante al estado de Morelos.

En el 2025 el atlante se mudó provisionalmente al Estadio Agustín “Coruco” Díaz hasta el fin de su participación en el torneo Clausura 2026.

Otros movimientos que ha celebrado el Atlante tras la compra de la carta de afiliación del Mazatlán FC, es la contratación de Miguel Herrera como entrenador, al tiempo que la directiva confirmó que los juegos de local se realizarán los viernes, a las 21:00 horas.