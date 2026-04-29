Pelé, Maradona y Messi en Legends CDMX, la experiencia inmersiva sobre la historia del futbol 

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las experiencias más ambiciosas dedicadas al futbol: Legends: The Ultimate Football Experience abrió sus puertas en In Space Polanco, donde permanecerá durante la temporada de verano con una propuesta que combina tecnología, historia y emoción. Creada por la plataforma Fever en colaboración con La Liga, esta experiencia inmersiva busca llevar al aficionado a un recorrido por los momentos más emblemáticos del futbol mundial, desde sus orígenes hasta la era moderna.

Esta exhibición definitiva, que se extiende a lo largo de más de 1,200 m², es un museo en sí mismo, pero tambiñen es un viaje sensorial diseñado para hacer vibrar a los aficionados al deporte. El recorrido se articula en ocho salas temáticas que desvelan la historia del futbol mundial. La aventura comienza en la sala Hitos, donde un cortometraje narra el nacimiento del balompié. A partir de ahí, la emoción se desborda en espacios como la sala dedicada a La Liga, un verdadero santuario que exhibe camisetas de figuras legendarias, incluyendo a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y una de las icónicas playeras que usó Diego Maradona en el Mundial de México 1986.

Maradona, entre el Barrilete cósmico y La mano de Dios. AFP

La experiencia utiliza tecnología de vanguardia para transportar a los visitantes al corazón de la acción. En la sala Templos, los estadios más icónicos del planeta cobran vida a través de formatos 360 grados, dando la sensación de estar en medio del partido. Además, un cine en 3D permite revivir los momentos más épicos de la historia de las Copas del Mundo. El coleccionismo alcanza su punto máximo en Selecciones Nacionales, espacio donde se encuentran piezas originales de mitos como Pelé, Johan Cruyff y Zinedine Zidane. La pasión mexicana también está presente con camisetas de orgullo nacional, como la de Rafael Márquez en la Copa América 2007 y la de André Pierre Gignac con Tigres durante la Copa Libertadores.

El 18 de diciembre de 2022 quedará marcado como el día en que Lionel Messi consiguió ser campeón del mundo con Argentina. AFP

El proyecto, que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la UEFA, la Conmebol, la Concacaf y la FIFA, exhibe los objetos de culto y memorabilia utilizados en partidos oficiales, pero también está diseñado para ofrecer un área complementaria con zona gastronómica y una tienda oficial con artículos exclusivos. La venta de boletos, con precios que inician desde los 260 pesos, ya está disponible en la plataforma Fever, invitando a todos los aficionados a vivir esta experiencia única en InSpace Polanco.