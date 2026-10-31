Video: Anselmi llena de halagos al “Vasco” Aguirre

Dirigió a Cruz Azul entre 2024 y 2025, mientras la Selección Nacional de México era liderada por Javier Aguirre. Por ello, Martín Anselmi cree conocer lo suficiente al “Vasco”, previo al duelo de sus equipos, Valencia y Elche, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga.

El futbol da tantas vueltas que ambos estrategas se vuelven a encontrar, ahora como rivales directos, luego de que el argentino ha pasado por tres equipos desde que dejó México. Botafogo en Brasil, Porto en Portugal y ahora, Elche en España.

Creo que Aguirre es un técnico al cual conozco bastante bien, porque cuando yo trabajaba en México no sólo él era el seleccionador, sino que además es un entrenador con una trayectoria, con un recorrido inmenso”, mencionó Anselmi en conferencia de prensa previa al duelo.

El desempeño del Valencia, pero sobre todo el trabajo de Javier Aguirre ha sido cuestionado porque en tres duelos con el mexicano al frente, no han logrado sumar victorias y sobre todo, porque se encuentran en franca zona de descenso. Dos empates y una derrota es el récord al momento.

Pero los números no reflejan el desempeño de Valencia, según considera Martín Anselmi, quien en su momento llevó a Cruz Azul a disputar una Final en la Liga Mx.

“Es un entrenador que sabe manejar estos momentos, sabe liderar estos momentos y le ha dado al equipo esa soltura que venía necesitando y que te la puede dar un entrenador con esa espalda y que todavía no lo está reflejando en victorias, pero sí creo que el Valencia es un equipo competitivo, que tiene muy buenos jugadores dentro del campo de juego”, añadió.

Elche también tiene sus demonios. Pelea desde la décimo quinta posición, con 15 puntos de 30 disputados al momento. Muy probablemente será uno de los rivales directos del Valencia al final de la temporada por no descender.