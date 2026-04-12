VIDEO: Aficionados usan el Estadio Akron de resbaladilla y terminan detenidos

Un par de pequeños aficionados escalaron por fuera el Estadio Akron para, una vez en la cúspide, utilizarlo como resbaladilla, acto del que la gente de seguridad se percató y trató de detener de forma inmediata. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Previo a un partido celebrado en el recinto mundialista para la justa a celebrarse a partir del siguiente jueves 11 de junio, personal de seguridad fue cuanto antes a detener a unos aficionados que utilizaron el característico pasto que recubre al Estadio Akron como una resbaladilla para aventarse desde la cúspide y vivir un hecho completamente prohibido.

Luego de que algunos niños lograran aventarse y posteriormente escapar, dos de ellos fueron atrapados por el personal de seguridad, quienes corrieron hacia ellos y los detuvieron con el objetivo de no volver a sufrir una situación como éstas.

El video se comenzó a compartir en TikTok de manera veloz y exhibieron al personal de seguridad, mismo que fue superado por algunos aficionados que ya tendrán una buna historia para contar en cuanto regresen a la escuela.

Pese a la detención momentánea de los pequeños seguidores, se desconoce si fueron despojados de las inmediaciones del Estadio Akron o pudieron mantenerse en él -pero alejados de la zona- en busca de ingresar a las tribunas y disfrutar del partido. Así se vivió el momento:

Por supuesto, la aceptación del público no fue total ya que mientras algunos celebraran lo ocurrido como un hecho divertido otros usuarios arremetían y criticaban la forma en la que se actúa por parte de los seguidores.

Entre la división de opiniones, lo único que es seguro es que la seguridad privada encargada del Estadio Akron reforzará sus medidas para los siguientes eventos en el recinto y evitar que esto se convierta en una tradición que pudiera terminar ocasionando algún accidente mayor.

BFG