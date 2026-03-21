'Tecatito' Corona se lesiona en calentamiento contra Chivas; iba a ser titular

En su mejor torneo goleador en Liga MX desde su debut, Jesús Tecatito Corona sufrió una lesión durante el calentamiento que evitó su titularidad en el partido entre Monterrey y Chivas de la Jornada 12 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX.

Adueñándose de uno de los puestos en el XI titular de Nicolás Sánchez, el delantero mexicano estaba prácticamente listo para iniciar en la cancha frente a Chivas, sin embargo, una lesión en el calentamiento lo alejó del terreno de juego.

Sufriendo de molestias musculares, Tecatito Corona no logró tener actividad en un partido trascendental para Rayados, ya que los de la Sultana del Norte requieren del triunfo para poder regresar a puestos de Liguilla; deberán voltear a ver los resultados de Tigres y América.

Cristian Reyes tomó el lugar de Tecatito, quien terminó en la banca de suplentes, sin embargo, no tendrá actividad esta noche frente a Chivas.

Será hasta después de la Fecha FIFA cuando Tecatito pueda volver a las canchas, ya que la Liga Mx sufrirá un nuevo parón por los partidos que la Selección Mexicana protagonizará ante Portugal y Bélgica el próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente.

Cabe señalar que esta campaña es en la que el 17 de Monterrey luce con más anotaciones desde su aparición en Liga MX, sumando 3 goles (contra Mazatlán, Querétaro y FC Juárez) y buscando romper con una dinámica que mantiene a Rayados fuera de la Fiesta Grande a pocos partidos del final de la Fase Regular.

Estos son los partidos que le restan a Monterrey en el Clausura 2026 de Liga MX:

Monterrey Vs Atlético San Luis / sábado 4 de abril, Jornada 13 - Liga MX.

Atlas Vs Monterrey / sábado 11 de abril, Jornada 14 - Liga MX.

Monterrey Vs Pachuca / sábado 18 de abril, Jornada 15 - Liga MX.

Monterrey Vs Puebla / martes 21 de abril, Jornada 16 - Liga MX.

Santos Vs Monterrey / domingo 26 de abril, Jornada 17 - Liga MX.

Sergio Canales es uno de los lesionados que recuperaría Monterrey tras la Fecha FIFA. Mexsport

BFG