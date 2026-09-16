VIDEO: Adonis Medina, Campeón con Toros de Tijuana en su primer año en México

El debut de Adonis Medina en la Liga Mexicana de Beisbol no pudo tener un guion más perfecto. En su primera temporada con los Toros de Tijuana, el abridor dominicano cumplió el objetivo principal y se consagró Campeón de la Serie del Rey 2026, siendo además el pitcher ganador del juego definitivo ante los Olmecas de Tabasco.

El lanzador de 29 años, originario de Santo Domingo, llegó como uno de los refuerzos estelares para la rotación del manager Roberto Kelly. Con la experiencia de haber lanzado en las Grandes Ligas con los Philadelphia Phillies y los New York Mets, así como su paso por el el beisbol asiático, Medina no tardó en adaptarse a las exigencias de la LMB.

Durante la temporada regular, el diestro se afianzó como el brazo de mayor confianza de la novena fronteriza, demostrando un temple idóneo para los momentos de mayor presión en la frontera.

“Es mi primer año en México, me siento bien y le doy gracias a dios por esta oportunidad que me ha puesto en mi carrera, espero que me ponga muchas así porque sé controlar la emoción, no me dejo llevar por la fanaticada, de visitante y en casa también, siempre trato de disfrutar mi juego cada día. Siempre digo que a Dios le doy las gracias por todo y a mi familia por apoyarme en cada juego", mencionó Adonis Medina en el vestuario de Tijuana.

En el sexto partido de la Serie del Rey, con la serie 3-2 a favor de Tijuana, Medina asumió la responsabilidad de abrir el juego decisivo en el Mobil Park. El dominicano firmó pitcheo perfecto al trabajar cinco entradas completas sin permitir anotaciones, encabezando la blanqueada 2-0 que le dio a Toros el tercer campeonato en su historia.

Tras la celebración sobre el diamante y en medio del festejo con la apasionada afición de Toros de Tijuana, Medina compartió lo que significó coronarse en su primer año en el país.