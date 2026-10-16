Video: A 22 años de la tarde en que Messi pisó por primera vez el césped profesional

El 16 de octubre de 2004 no parecía una fecha destinada a pasar a la historia del deporte mundial. Transcurría la Jornada 7 de la Liga española y el derbi catalán entre el Espanyol y el FC Barcelona se consumía en el césped del Estadio Olímpico de Montjuïc con una ventaja mínima para los visitantes (0-1), gracias a un gol tempranero del portugués Deco.

Sin embargo, el reloj marcaba el minuto 82 cuando el técnico holandés Frank Rijkaard decidió realizar una modificación estratégica. En la banda, portando la camiseta con el dorsal número 30, pantaloncillos holgados y una melena de adolescente, un zurdo rosarino de apenas 17 años y 114 días esperaba la indicación del cuarto árbitro. Su nombre: Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Rijkaard llamó a Deco -la gran figura de aquella tarde- para darle descanso en el tramo final. Con un choque de manos entre el internacional portugués y el juvenil argentino, dio inicio formal la carrera profesional de la mayor leyenda del futbol mundial.

Messi disputó exactamente ocho minutos de tiempo regular más el añadido. Se ubicó recostado por la banda derecha, compartiendo el terreno de juego con figuras consagradas de la época: en la portería estaba Víctor Valdés; la línea defensiva la lideraba el zaguero central mexicano Rafael Márquez -hoy director técnico de la Selección Nacional de México- escoltado por Carles Puyol y Oleguer Presas; en el medio campo orquestaba Xavi Hernández, mientras que en el ataque Samuel Eto'o amenazaba el marco rival.

A pesar del poco tiempo en cancha, Messi no desentonó en el ritmo del derbi. Mostró desparpajo, pidiendo siempre el balón, encarando a la zaga rival con su característico cambio de ritmo.

El encuentro concluyó 0-1 a favor del Barsa, asegurando los tres puntos, pero regalándole al futbol la primera pincelada de un lienzo que tardaría más de dos décadas en completarse.

Hoy se cumplen 22 años de aquel debut. Tras una trayectoria insuperable -repleta de Balones de Oro, Champions League, ligas y la gloria absoluta conseguida con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América- el legado de Messi ha completado su círculo perfecto.

Con su reciente retiro de la Albiceleste, donde puso fin a su etapa como internacional siendo el máximo goleador y el capitán más laureado de la historia de su país, aquel chispazo de ocho minutos en Montjuïc queda inmortalizado como el día exacto en que comenzó a construirse el mito de "La Pulga", la historia del número 10.