Novak Djokovic regresa a Basilea después de 15 años

Novak Djokovic volverá a competir en el Swiss Indoors de Basilea después de 15 años sin participar en el ATP 500 suizo. Esta edición se disputará del 26 de octubre al 1 de noviembre, con el objetivo de ampliar la ventaja de los demás competidores.

Djokovic busca su título 103 en Basilea

La última participación del serbio en Basilea fue en 2011, cuando alcanzó las semifinales y cayó ante el japonés Kei Nishikori por 2-6, 7-6 (4) y 6-0. El serbio comenzó dominando el encuentro, aunque perdió el control en los siguientes sets y las molestias que presentaba en el hombro derecho afectaron su rendimiento.

Antes de aquella eliminación, Djokovic había disputado el torneo en 2009 y 2010; en su primera aparición conquistó el título tras vencer a Federer en la final, mientras que un año después perdió el partido por el campeonato ante el suizo.

Djokovic acumula 102 títulos individuales en el circuito ATP y, si conquista el torneo, igualará los 103 que consiguió Roger Federer durante su carrera.

¿Cómo ha sido el desempeño de Novak en la temporada 2026?

Su temporada 2026 ha tenido resultados contrastantes. El serbio comenzó el año como finalista del Abierto en Australia, donde perdió ante Carlos Alcaraz y alcanzó las semifinales de Wimbledon, instancia en la que cayó frente a Jannik Sinner.

En Roland Garros llegó hasta la tercera ronda, mientras que en Cincinnati y el US Open quedó eliminado en su primer partido.

Su mejor resultado llegó recientemente en el China Open de Pekín, donde conquistó su título número 102 tras superar a Alexander Sverev y Daniil Medvedev, además de imponerse a Alex de Minaur en una final que terminó con el retiro del australiano.

¿Por qué la ATP habla de 17 años?

El anuncio de la ATP sobre el regreso de Djokovic señala que han pasado 17 años desde su última participación en Basilea; sin embargo, la cifra corresponde al tiempo transcurrido desde su debut en el torneo, en 2009.

El registro de sus participaciones confirma que el serbio jugó en esta sede durante tres ediciones consecutivas, de 2009 a 2011. Por ello, su regreso en 2026 se produce 15 años después de su última participación, cuando quedó eliminado ante Nishikori.

No existe una explicación pública confirmada sobre por qué dejó de incluir el torneo suizo en su calendario durante ese periodo.

Su regreso llega a la recta final de la temporada, cuando necesita sumar puntos valiosos para acercarse a las ocho plazas de clasificación a las ATP Finals de Turín y de buscar el título 103 de su carrera.