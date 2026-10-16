NBA contempla a Ciudad de México para tener nueva franquicia de expansión por problemas en Seattle

La expansión de la NBA es una realidad y se espera que para el arranque de la temporada 2028-2029 la liga cuente ya con un total de 32 franquicias. Sin embargo, las sedes para estos nuevos equipos aún no están definidas y pese a lo complicado que lucía en un principio, la Ciudad de México levanta mano.

De acuerdo a información del periodista estadounidense Brian Windhorst, ante la problemática que está resultando Seattle como sede para una franquicia de expansión, el comisionado de la NBA, Adam Silver, contempla a México como una opción seria para tener un equipo en la liga más importante de baloncesto en el mundo.

Reportes señalan que tras la junta de gobernadores del mes de septiembre, la oferta del principal postor en Seattle es sustancialmente baja a lo que se está ofertando en Las Vegas, la otra sede para el nuevo equipo de expansión. Ante estos hechos, Silver no descarta escuchar ofertas para llevar a la NBA a la ciudad de México.

Según reportó ESPN, un grupo de inversionistas basado en la Ciudad de México habría contactado a PJT Partners —la firma encargada de los socios de expansión de la NBA— para presentar un proyecto que contempla no solo la creación de una franquicia, sino también la construcción de una nueva arena en el centro de la capital.

El comisionado Adam Silver ofreció su conferencia de prensa anual en el marco del All Star Game. Reuters

También existen rumores que señalan que poner a la CDMX como una posibilidad para la NBA solo se trata de un método de presión para intentar elevar las ofertas en la licitación.

Todo en manos de Seattle, CDMX a la espera

Es importante señalar que Ciudad de México no es la opción principal de la NBA para el proyecto de la expansión, pues las sedes elegidas fueron Las Vegas y Seattle. Sin embargo, esta última ciudad está económicamente lejos de lo proyectado por la liga.

Samantha Holloway, propietaria de los Seattle Kraken (NHL) y la Climate Pledge Arena es la principal postora en este proceso de licitación, por lo que si es que sube considerablemente su oferta, la NBA volverá a Seattle con la franquicia número 32.