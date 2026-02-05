Vicente Sánchez tiene nuevo equipo tras triunfar y salir de Cruz Azul

El misterio sobre el futuro de Vicente Sánchez finalmente terminó. Tras varios meses de especulaciones y una salida que dejó huella en el futbol mexicano, el estratega uruguayo encontró un nuevo destino para continuar su carrera en los banquillos. El hombre que devolvió la gloria internacional a Cruz Azul decidió aceptar un reto de alto calibre en Sudamérica, donde intentará replicar la fórmula que lo llevó al éxito en la Concacaf Champions Cup.

La nueva escuadra del estratega uruguayo dio la confirmación oficial, el charrúa se convirtió en el nuevo director técnico del Emelec, uno de los clubes con mayor historia y exigencia en la liga ecuatoriana. Anteriormente el periodista César Luis Merlo había adelantado que Sánchez viajará este fin de semana para estampar su firma en un contrato por una temporada, asumiendo funciones de manera oficial a partir del próximo lunes para comenzar la reconstrucción del 'Bombillo'.

EL EXITOSO LEGADO QUE DEJÓ EN LA MÁQUINA

La directiva de Emelec no eligió a Vicente al azar; sus credenciales en La Noria fueron su mejor carta de presentación. En enero de 2025, el uruguayo tomó las riendas de Cruz Azul como técnico interino tras la partida de Martín Anselmi, en un momento donde el equipo navegaba en la incertidumbre. Contra todo pronóstico, Sánchez transformó la crisis en trofeos y entregó resultados que sorprendieron a propios y extraños.

Vicente Sánchez dando indicaciones. Mexsport

Durante su gestión, dirigió un total de 28 encuentros, acumulando una marca envidiable de 17 victorias, ocho empates y apenas dos descalabros. Esta racha le otorgó una efectividad del 70.23%, cifra que lo colocó como uno de los entrenadores más rentables del continente durante ese periodo. Su máximo logro ocurrió al conquistar la Concachampions con el conjunto cementero, título que no solo engrosó las vitrinas celestes, sino que aseguró el boleto de La Máquina para el Mundial de Clubes 2029.

UN DESAFÍO TITÁNICO Y EL CLÁSICO EN EL HORIZONTE

Ahora, la misión de Vicente Sánchez consiste en romper una sequía de nueve años sin títulos locales para la escuadra eléctrica. El panorama en Ecuador no luce sencillo: el sistema de competencia divide a los equipos en zonas y, actualmente, el Emelec marcha en la cuarta posición del sector B con 55 unidades, a siete puntos de distancia del líder Macará. La presión será máxima desde el primer día, pues la afición exige ver a su equipo peleando de nuevo por el protagonismo que perdió en las últimas temporadas.

Vicente Sánchez gritando en un partido. Mexsport

El calendario ya marcó las fechas clave para el debut del uruguayo. Su primer examen oficial en la Liga Pro sucederá el próximo 22 de febrero, cuando visite a la Universidad Católica. Sin embargo, el partido que todos los seguidores esperan llegará el 8 de marzo. En esa fecha, Sánchez vivirá su primer plato fuerte al disputar el Clásico del Astillero ante el Barcelona de Guayaquil, un duelo que definirá el rumbo de su proceso y pondrá a prueba si el misticismo que mostró en el futbol mexicano puede cruzar fronteras con el mismo éxito.