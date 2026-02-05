México revela su roster para el Clásico Mundial: Muñoz y Kirk encabezan una novena que apunta alto

Encabezado por Andrés Muñoz, uno de los relevistas más dominantes del panorama internacional, y Alejandro Kirk, catcher campeón de la Liga Americana, México dio a conocer su roster de 30 jugadores para el Clásico Mundial de Beisbol, torneo en el que dentro de un mes buscará, como mínimo, igualar la histórica actuación firmada en la edición de 2023.

Muñoz y Kirk, quienes debutarán en el Clásico Mundial, aparecen como dos de los pilares de una selección que combina experiencia comprobada en Grandes Ligas con una generación que llega en mejor momento competitivo. A ellos se suma una base de 13 peloteros que repiten respecto al equipo que alcanzó las semifinales hace tres años, un núcleo que aporta continuidad, liderazgo y memoria competitiva.

Ese grupo está encabezado por Randy Arozarena, convertido en el rostro del representativo nacional en 2023, no solo por su producción ofensiva, sino por su impacto defensivo y su conexión con la afición, que lo reconoció como el jugador favorito del público mexicano. Junto a él repite Joey Meneses, ampliamente recordado por sus dos jonrones ante Estados Unidos, además de los infielders Jonathan Aranda y Luis Urías.

En los jardines también regresan Alek Thomas y Jarren Durán, quienes en la edición anterior tuvieron roles secundarios, pero que ahora llegan con un estatus distinto. Tanto Aranda como Durán, que fueron jugadores suplentes en 2023, hoy lucen llamados a convertirse en piezas estelares, respaldados por temporadas recientes más sólidas y una mayor responsabilidad dentro de sus organizaciones.

El pitcheo mantiene nombres de peso. Entre los abridores que repiten están José Urquidy, Taijuan Walker y Javier Assad, mientras que en el bullpen vuelven Jesús Cruz y Gerardo Reyes, dentro de un cuerpo de lanzadores que buscará sostener la profundidad mostrada en la edición pasada del torneo.

De los 30 peloteros convocados, 23 cuentan con experiencia en Grandes Ligas, un dato que subraya el nivel del roster mexicano. Además, tres jugadores llegarán perteneciendo a organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol, siendo el caso más llamativo el de Julián Ornelas, jardinero de los Diablos Rojos del México, quien debutará en este torneo internacional.

Otra de las sorpresas es Alexander Armenta, lanzador zurdo de 21 años, quien pertenece a los Fukuoka SoftBank Hawks del beisbol japonés, aunque aún no ha debutado con el primer equipo. Su inclusión apunta al futuro y al interés del cuerpo técnico por integrar talento joven al proceso de selección.

Con una combinación entre experiencia, madurez y juventud, la escuadra dirigida por Benjamín Gil debutará el próximo 6 de marzo en Houston, donde enfrentará a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia, en un grupo que exigirá desde el primer día a un equipo mexicano que ya dejó de ser sorpresa y ahora carga con expectativas reales.