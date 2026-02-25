Viajan desde Islandia para ver a su hijo en el partido contra México en Querétaro

Hay viajes que se miden en kilómetros, y otros que solo pueden medirse por los latidos, aquellos que se desprenden de forma emocional cuando se ve a un hijo en la cancha. Para los padres de Anton Ari Einarsson, el portero de la selección de Islandia, el trayecto desde la gélida Reikiavik hasta el caluroso Estadio La Corregidora de Querétaro tuvo gratas emociones.

Y es que Anton Ari Einarsson, normalmente es suplente en los juegos de selección, pero esta vez ante México salió como titular. Desafortunadamente para él y su familia, recibió los goles de los mexicanos muy rápido.

Para estar presente en el partido amistoso entre México e Islandia, los padres de Anton tuvieron que recorrer aproximadamente 7 mil 308 kilómetros. Salieron de una ciudad donde la temperatura es más cálida. Fueron más de 15 horas de trayecto, entre escalas y esperas, impulsada únicamente por el deseo de ver a su hijo defender la portería de su nación.

La madre de Ari Einarsson es Hanna Simmonardottir y junto a su esposo aprovecharon para conocer México. Llegaron un poco antes que la seleccón y pasaron cuatro días inolvidables.

Es muy bueno todo en México, que grandes cosas, muy buenas... la comida, la gente, la naturaleza, todo, me gusta mucho".

Anton no es un portero cualquiera en Islandia; es un guerrero consolidado en su liga local que ha sabido ganarse el respeto a base de reflejos y liderazgo. Su carrera profesional despegó en el Afturelding y el Valur, donde se convirtió en una leyenda del club.

Su paso más brillante fue con el Valur, donde conquistó el campeonato islandés de forma consecutiva en 2017 y 2018. Posteriormente, fichó por el Breiðablik, equipo con el que ha seguido sumando títulos.