¿Por qué Cardozo odia al América? El origen de una enemistad que nació en Libertadores.

El año 2001 quedó grabado en el ADN del futbol mexicano. Fue el verano en que Cruz Azul dejó de ser solo un club para convertirse en todo un país. En aquella Copa Libertadores, La Máquina se reforzó con un 'Diablo vestido de azul': José Saturnino Cardozo.

Sin embargo, detrás de la épica llegada a la final contra Boca Juniors, existieron momentos especiales que Cardozo recordó en una entrevista para la Revista Balompie, sobre todo al tratarse del América. Es bien conocido que el paraguayo siempre sue archirival de las Águilas a las que solía anotarles y se pronunció más por ser cruzazulino, aunque sólo fuera por un verano.

Cardozo revivió el partido ante River Plate en el Estadio Azteca cuando los mexicanos golearon 3-0, pero en las gradas hubo aficionados americanistas que apoyaban a los argentinos.

Imagina lo que era el Estado Azteca lleno, maravilloso, y dijeron que unos del América iban a venir, aunque yo no tenía mucho conocimiento de la rivalidad".

El punto de quiebre ocurrió cuando Francisco "Paco" Palencia, el capitán de aquel Cruz Azul, confrontó la situación. En un gesto de identidad y orgullo, Palencia les mostró la bandera del club, recordándoles qué escudo estaban defendiendo en ese momento cuando hizo el primer gol a los del River Plate. El mensaje fue claro en contra de los americanistas que estaban en la cabecera apoyando al rival.

En la manga derecha se mandó a poner la bandera de México y cuando Palencia se las enseñó les dije 'eso no se hace'. Porque te podrá caer mal Cruz Azul, pero en ese momento representábamos a México".

Fue ahí donde la figura de Cardozo se agigantó, no por sus goles, sino por su liderazgo moral. A pesar de ser extranjero, entendía que el americanismo era un enemigo en común del que él formaría parte constante.

Aquella Libertadores de 2001 terminó con una derrota heroica en penales en La Bombonera, pero la anécdota de Cardozo revela por qué ese equipo llegó tan lejos. Mientras unos apostaban al fracaso ajeno, figuras como él y Palencia blindaron el vestidor.

José Saturnino Cardozo fue un delantero inigualable y de época. Hizo 245 goles en el futbol mexicano. Jugó unicamente en torneos de Liga para el Toluca, aunque el verano de 2001 como refuerzo del Cruz Azul lo elevó a un status de héroe.

Solía anotar en los partidos más importantes. Al América en liguilla lo dejaba tendido constantemente, igual que a las Chivas y en particular a Oswaldo Sánchez, un portero al que le gustaba hacerle muchos goles.

Cardozo le anotaba muchos goles a Chivas, pero también fue su entrenador (@Chivas)

Es el paraguayo con más goles en la historia de su país con 415. Jugó para River Plate de Asunción, Saint Gallen de Suiza, Universidad Católica, Olimpia, Toluca y San Lorenzo de Almagro.