Verstappen lidera la FP3 en Brasil tras fallo de Hamilton y con Checo Pérez 20°

El cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, fue el más veloz durante la tercera práctica del Gran Premio de São Paulo, donde registró una mejor vuelta de 1m11.622s, superando por apenas 25 milésimas al Mercedes de Kimi Antonelli y por 0.131s al McLaren de Lando Norris para encaminarse como un contendiente de la pole position.

Ante la inminente amenaza de lluvia en Interlagos, los equipos se apresuraron a salir a pista con el neumático medio. Antonelli lideró la primera tanda con 1m12.209s, aventajando por 75 milésimas a Verstappen, quien reportó que la dirección de su monoplaza se sentía "pesada hacia la derecha". Charles Leclerc se colocó tercero, mientras que George Russell y Oscar Piastri cerraban el grupo perseguidor.

Ferrari realizó modificaciones en la unidad de potencia de sus dos pilotos y, mientras Leclerc finalizó la sesión, la situación fue diferente para Lewis Hamilton quien reportó extrañas vibraciones y un fuerte freno motor en su nuevo propulsor Ferrari. Minutos después, la presencia de humo en la cabina obligó al británico a retirarse a los garajes sin realizar un intento con el neumático blando, finalizando en la posición 12.

Cuando la parrilla montó el compuesto suave, Verstappen cerró su vuelta rápida para arrebatarle el primer lugar a Antonelli. Russell finalizó cuarto, seguido por Leclerc.

Checo Pérez finaliza 20° enfocado en el ritmo de carrera

Por su parte, Sergio Pérez se enfocó en el rendimiento de carrera luego de también haber cambiado diversos componentes de la unidad de potencia que lo obligarán a arrancar en la parte final de la parrilla.

El piloto mexicano se ubicó en el puesto 20 con una marca de 1m13.573s, quedando a 1.951 segundos del registro de Verstappen. Su compañero Valtteri Bottas concluyó justo detrás, en el lugar 21.

El mexicano tendrá que pasar por una investigación luego de que arrojó un elemento a la pista durante la sesión.