Pumas tendrá 'refuerzo' de lujo para la Jornada 17 del Apertura 2026

Pumas se juega su boleto a Liguilla en la Jornada 17 del Apertura 2026. Para este duelo ante Rayados, Universidad Nacional tendrá disponible a un ‘refuerzo’ en el ataque. Y aunque no ha jugado ni un minuto durante todo el torneo, este futbolista sí podría tener actividad el sábado 21 de noviembre en el partido clave ante los regiomontanos en Ciudad Universitaria.

Dicho jugador que se sumará a las filas de Pumas y que estará disponible para Esteban Solari es José Juan Macías. Tras un año sin jugar, el delantero mexicano finalmente podrá regresar a las canchas para un partido oficial y así intentar que Universidad Nacional no quede fuera de los lugares de Fase Final.

¿Qué le pasó a José Juan Macías? ¿Desde cuándo no juega?

En el Apertura 2025, José Juan Macías tuvo una lesión de gravedad justo en la Jornada 17. En una jugada en mediocampo, el delantero mexicano cayó y sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, en la cual ya había sufrido más lesiones. Tras esto, ‘JJ’ se ha ausentado por un gran tiempo.

José Juan Macías MEXSPORT

De entrada, el diagnóstico de recuperación era de nueve meses. Sin embargo, este lapso se alargó debido a los antecedentes del jugador. Ante esto, se perdió todo el Clausura 2026 y lo que va del Apertura. Pero para esta Jornada 17 finalmente podría estar tras un año de inactividad.

Esta lesión que lo ha mantenido fuera de actividad la sufrió el ocho de noviembre de 2025. Es decir, hace casi un año. Sin embargo, el próximo duelo de Pumas se jugará el sábado 21 de noviembre, por lo que para ese entonces ya habrán pasado más de 365 días desde que disputó un duelo oficial.

José Juan Macías estará disponible para jugar contra Rayados

Tras todo esto, José Juan Macías ya está en la parte final de su recuperación. Incluso, su regreso apuntaba a ser para el pasado fin de semana ante América. Sin embargo, al todavía no estar al 100% se decidió no tomarlo en cuenta, pero debido a la pausa que habrá por Fecha FIFA, el delantero mexicano apunta a estar pleno para el próximo duelo.

José Juan Macías tiene un año sin jugar MEXSPORT

Fuentes cercanas a Excélsior confirmaron que el plan es que ‘JJ’ pueda estar ante Rayados, pero “será decisión de Esteban Solari usarlo o no”. Aunque pueda jugar, Macías depende de que es lo que el director técnico argentino quiera, pues su inactividad durante un año en un partido clave podría ser contraproducente. Aún así, su participación no está descartada, ya que sí estaría en la convocatoria.