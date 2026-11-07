Checo Pérez, Verstappen, Hamilton y Leclerc penalizarán en la parrilla del GP de Sao Paulo 2026

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez encabeza la lista de sancionados en el Gran Premio de Sao Paulo 2026 tras confirmarse que su equipo, Cadillac, montó varios elementos nuevos en su monoplaza, lo que lo obligará a largar desde la última fila en Interlagos.

Checo Pérez incurre en una penalización acumulada de 30 posiciones tras instalar su quinto motor de combustión interna (ICE), su quinto turbocompresor (TC) y su cuarto MGU-K, todos ellos fuera del límite anual permitido. Adicionalmente, estrenó un quinto componente auxiliar (PU-ANC), el cual sí se mantiene dentro del margen de la normativa.

La intención del equipo Cadillac es intentar darle las herramientas al originario de Jalisco para poder pelear por posiciones delanteras en caso de que la lluvia y el safety car aparezcan el domingo en la carrera. Se esperan condiciones climáticas complicadas desde la calificación del sábado, por lo que la oportunidad, inesperada, quiere ser aprovechada.

Max Verstappen condena su RB22 al fondo de la grilla

El líder de Red Bull, Max Verstappen, se une al mexicano en la parte trasera del pelotón. La escudería de Milton Keynes rompió el toque de queda en la noche del viernes para sustituir el motor de combustión interna, el turbocompresor y el juego de escapes (EXH), acarreando una sanción acumulada de 30 puestos que lo manda directamente al fondo del tablero.

El neerlandés buscará emular sus legendarias remontadas sobre el trazado paulista bajo la posible amenaza de lluvia como ya lo ha hecho en el pasado.

Ferrari y Mercedes también pierden posiciones

La escudería Ferrari no se salvó del castigo tras un viernes sumamente complicado con el balance del auto. Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc recibieron una penalización de 10 lugares en la parrilla cada uno tras haberles sido instalado su quinto motor de combustión interna (ICE), rebasando la cuota permitida de cuatro unidades.