Carlos Alcaraz se mantiene intratable y obtiene boleto a Octavos del US Open 2026

Carlos Alcaraz se mantiene intratable en el US Open 2026 y venció en tres sets al chino Wu Yibing, obteniendo su sitio en los Octavos de Final del último Grand Slam de la temporada, donde chocará frente al estadounidense Tommy Paul.

El número tres mundial superó a Wu (113º) por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de un sólido tenis en la pista central de Nueva York.

El vigente campeón sigue dejando en el olvido la lesión de muñeca que lo dejó fuera de combate más de cuatro meses.

Estoy mejor de lo que pensaba. Físicamente pensaba que iba a estar muerto después del primer partido pero me estoy recuperando muy bien. Ahora mismo creo que mi nivel es muy bueno, tomando el ritmo de la competición".

Imponente al retorno e infalible en la red, esta versión de Alcaraz ha sido suficiente para arrollar en las primeras rondas aunque todavía no se permita desplegar los trucos de magia con los que enamora a Nueva York desde el título de 2022.

En el servicio, el arma que más le está costando recuperar, también ganó velocidad con un promedio de 188 km/h en el primer saque y 161 km/h en el segundo.

Jugué de forma agresiva, inteligente, incluso en los momentos duros. Lo hice todo bien. ¿Puede ser mejor? Sí, pero estoy contento con la actuación", recalcó Alcaraz.

En octavos de final le espera su primer oponente de entidad, el estadounidense Tommy Paul (21º de la ATP), que superó en cinco sets al kazajo Alexander Bublik.

El estadounidense ha tenido recorridos profundos en Grand Slams si bien su registro ante Alcaraz muestra dos victorias por seis derrotas, la última de ellas a principios de este año en los octavos de final del Abierto de Australia.

BFG