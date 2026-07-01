¿Vendrán hooligans ingleses al Mundial en México? Lo que dicen los datos

El futbol inglés viaja con una etiqueta que nunca termina de despegarse del todo. Hooligans. La palabra aparece antes que el equipo, antes que el análisis, antes incluso del rival. Se activa sola cuando Inglaterra cruza fronteras en un Mundial.

En Ciudad de México, donde México e Inglaterra jugarán un partido de octavos de final, esa percepción vuelve a instalarse en la conversación. No por lo que está ocurriendo en las gradas, sino por lo que se cree que podría ocurrir.

Durante décadas, el futbol inglés exportó episodios de violencia que marcaron la memoria del deporte europeo. Aquella imagen quedó fijada y sobrevivió a los cambios internos del propio balompie británico, que hoy es otro escenario, más controlado, más vigilado, con una cultura de viaje distinta.

Las autoridades británicas han reforzado ese control antes del Mundial. Debido a que cerca de 2,500 aficionados con antecedentes o sanciones judiciales han sido bloqueados mediante Football Banning Orders, no se espera la presencia en la capital de nuestro país de seguidores violentos. Los pasaportes han sido retenidos antes del viaje, con el objetivo de evitar desplazamientos de riesgo hacia México, Estados Unidos y Canadá.

Destacan buen comportamiento inglés

Al mismo tiempo, la mayoría de los seguidores que sí viajan forman parte de un flujo masivo que ha mostrado comportamientos mayoritariamente ordenados en torneos recientes. Las cifras de detenciones fuera del país han sido bajas en los últimos Mundiales, con episodios aislados y sin patrones de violencia generalizada.

El comportamiento de los aficionados ingleses, y por supuesto de los escoceses, ha sido excelente durante toda la fase de grupos del Mundial", declaró el jefe de policía Mark Roberts, director de la UKFPU.

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En Inglaterra y Gales, durante el mismo periodo competitivo, se han registrado cientos de incidentes vinculados al futbol en pubs, calles y entornos domésticos. El fenómeno no desapareció, pero se desplazó.

El estereotipo del hooligan funciona como una memoria colectiva que se activa incluso cuando los números actuales apuntan en otra dirección. Películas, relatos y décadas de titulares han construido una figura que todavía pesa en la percepción internacional.

En México, el torneo ha mantenido una dinámica distinta. Estadios llenos, ambiente controlado y una organización que ha evitado episodios de desorden relevantes. El partido llega en ese contexto, donde la seguridad es estricta, pero el miedo también es parte del relato.

El domingo, el encuentro en Ciudad de México no sólo medirá clasificación. También pondrá en escena una tensión más silenciosa entre la historia que se recuerda y el presente que intenta corregirla.