¡Alarma en Washington! Marcus Mariota está lesionado

Marcus Mariota encendió las alarmas de los Washington Commanders tras sufrir un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará fuera del resto de la pretemporada, aunque el equipo mantiene la expectativa de contar con él para el inicio de la temporada regular.

El quarterback se lastimó durante el primer cuarto del triunfo de Washington por 20-7 sobre los Miami Dolphins, en el primer partido de preparación de los Commanders. Mariota realizó un movimiento con su pierna derecha mientras entregaba el balón al corredor novato Kaytron Allen y, tras la acción, comenzó a mostrar molestias.

El jugador abandonó el terreno de juego para ser revisado por los médicos. Después de pasar por la carpa médica, caminó hacia los vestidores y ya no regresó al encuentro. Los estudios posteriores confirmaron el esguince en el MCL, por lo que deberá concentrarse ahora en su recuperación.

Mariota apunta a la Semana 1

La buena noticia para Washington es que la lesión no parece comprometer su participación en el arranque de la campaña. El entrenador Dan Quinn se mostró optimista respecto a que Mariota pueda estar disponible para el primer partido de temporada, programado para el 13 de septiembre frente a los Philadelphia Eagles.

De esta manera, el quarterback se perderá los 2 encuentros restantes de pretemporada, aunque su ausencia tampoco representa un problema inmediato para el cuerpo técnico, que por ahora no contempla incorporar a otro jugador para ocupar su lugar.

Washington confía en las opciones que tiene disponibles mientras Mariota completa su recuperación. El equipo tendrá la oportunidad de evaluar a sus otros quarterbacks durante el cierre de la preparación antes de comenzar la temporada regular.

Mariota es una pieza importante para la plantilla debido a su papel como principal respaldo de Jayden Daniels. Su experiencia en la NFL le permite ser una alternativa confiable en caso de que el quarterback titular no pueda participar.

Un respaldo de confianza

Durante la temporada pasada, Mariota disputó 11 partidos, 8 como titular, y terminó con 1,695 yardas por pase, 10 touchdowns y 7 intercepciones. También sumó 297 yardas por tierra y una anotación terrestre.

El veterano quarterback ya había tenido problemas físicos durante los últimos campamentos de entrenamiento. En 2024 comenzó la temporada en la lista de reservas lesionados debido a una lesión en el pectoral y no pudo participar en la pretemporada del año pasado por una molestia en la parte baja de la pierna.

Pese a esos antecedentes, en Washington esperan que esta lesión tenga un periodo de recuperación corto y que Mariota pueda reincorporarse a los entrenamientos antes del comienzo de la campaña regular.

La prioridad será evitar cualquier riesgo innecesario durante las próximas semanas. Los Commanders no necesitan apresurar su regreso, especialmente porque cuentan con tiempo suficiente antes del enfrentamiento contra Philadelphia.

Mientras tanto, Jayden Daniels continuará como el quarterback titular y los jugadores que permanecen disponibles tendrán más oportunidades durante los partidos de preparación.

El panorama genera preocupación, pero no pánico en Washington. Mariota se perderá el cierre de la pretemporada, aunque la expectativa del equipo es que el esguince de MCL no sea suficiente para apartarlo del partido inaugural.

Si su recuperación avanza como esperan los Commanders, el quarterback podría volver a los entrenamientos durante las próximas semanas y estar listo para asumir nuevamente su papel como respaldo de Daniels cuando comience la temporada.