Van más de 50 mil latas de cerveza decomisadas durante festejos mundialistas en CDMX

Más de 50 mil latas de cerveza y 700 botellas de bebidas alcohólicas han sido decomisadas y destruidas por autoridades capitalinas durante los festejos mundialistas en el Zócalo y Paseo de la Reforma, donde miles de aficionados se han concentrado para seguir y celebrar los partidos de la Selección Mexicana.

Tan sólo durante el operativo desplegado el martes, con motivo del encuentro entre México y Ecuador, personal de la Secretaría de Gobierno aseguró 6 mil 528 latas de cerveza y 151 botellas de alcohol, además de suspender seis establecimientos mercantiles por incumplir la Ley Seca vigente en el perímetro A del Centro Histórico y en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, como parte de las acciones de vigilancia, 216 personas fueron remitidas ante el Juzgado Cívico y otras seis al Ministerio Público por diversas faltas e ilícitos detectados durante los festejos, informó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

El funcionario explicó que, para el partido frente a Ecuador, se reforzó la coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, concentrando las revisiones en establecimientos ubicados sobre Paseo de la Reforma, lo que, aseguró, permitió un mayor cumplimiento de las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas.

Bolsas de basura llenas tras los festejos de la afición mexicana en Paseo de la Reforma Foto: Cuartoscuro

Detalló que "entre ayer (martes 30 junio) y el anterior partido sí hubo un mejor comportamiento; tuvimos más forcejeo el partido anterior. Vamos a seguir mejorando los protocolos y todo lo que sea mejorar, lo vamos a hacer”.

Desde el inicio del torneo, el Zócalo, Paseo de la Reforma y la Plaza de la República se han consolidado como los principales puntos de reunión para miles de aficionados que celebran las victorias de la Selección Mexicana, lo que ha obligado a las autoridades a desplegar operativos de seguridad, protección civil y verificación administrativa.

Con el pase de México a la siguiente ronda y el partido programado para el próximo domingo 5 de julio, frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se reforzarán las medidas de vigilancia y los operativos para controlar la venta de alcohol, preservar el orden y evitar incidentes durante las concentraciones masivas de aficionados, como ocurrió el martes, con saldo de cuatro personas muertas, tres de ellas por asfixia.