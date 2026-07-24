Juegos Centroamericanos 2026: México abre el desfile en la fiesta por los 100 años de historia

Cien años de unión, una sola región y un mismo corazón. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 encendieron una vez más su llama para celebrar un siglo de historia, tradición y pasión que comenzó hace un siglo en México.

En Santo Domingo, República Dominicana, el Estadio Olímpico Félix Sánchez fue el escenario de la ceremonia inaugural de la vigésimo quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el evento multidisciplinario regional más antiguo del mundo.

La tradición del desfile de las 37 delegaciones fue uno de los momentos más esperados de la noche ya que México fue el primer país en aparecer en el estadio, un reconocimiento a su lugar en la historia: en 1926 fue la sede de la primera edición del evento regional.

Un siglo después, la delegación mexicana, integrada por 698 atletas, volvió a encabezar el desfile con la misión de mantener la corona regional. Gabriela Rodríguez Garza de tiro deportivo y Juan Manuel Celaya de la disciplina de clavados, fueron los abanderados de la Delegación Mexicana.

Juan Manuel Celaya y Gabriela Rodriguez con la bandera de México. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

México quiere volver a conquistar el medallero

México busca superar la barrera de las 300 medallas y defender el título que conquistó en Barranquilla 2018 y revalidó en San Salvador 2023, luego de romper la hegemonía que tenía Cuba desde Panamá 1970 y que un se extendió de forma ininterrumpida hasta Veracruz 2014.

Ambos han emergido como los titanes de la competencia, dominando el medallero en distintas ediciones y siendo las únicas delegaciones que han terminado en el primer lugar en múltiples ocasiones.

Inauguraciónde los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Adrian Macias/Mexsport

El cielo de Santo Domingo también se convirtió en parte de la fiesta. Fuegos artificiales iluminaron la noche mientras una flota de drones dibujó la bandera dominicana sobre el estadio, en una ceremonia que mezcló tecnología, música, tradición y los símbolos más representativos de la cultura del país anfitrión.

Hagamos que el mundo nos recuerde con la hospitalidad y la alegría de haber inaugurado con orgullo y dignidad, el segundo siglo de estos juegos. Que vivan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026”, señaló Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

República Dominicana recibe por tercera ocasión los Juegos Centroamericanos y del Caribe, después de haber sido sede en 1974 y 1986. En Santo Domingo, una nueva generación de atletas se reúne para demostrar que el tiempo puede pasar, pero la pasión de toda una región por el deporte permanece intacta.