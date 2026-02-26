Neymar brilla con doblete en Santos: El emotivo baile al estilo Vini Jr. que ilusiona a Brasil

Neymar Jr. bailó frente a un banderín de esquina después de marcar el primero de sus dos goles, con los que Santos venció 2-1 al Vasco da Gama del torneo Brasileirao, un desempeño que lo hace ilusionarse para ser considerado para formar parte de la selección brasileña que disputará en unas semanas más el Mundial de futbol de 2026.

Ya son 152 goles de Neymar con el Peixe, cifra que lo coloca como uno de los goleadores históricos del equipo en el que brilló Pelé. Su primer tanto cayó a los 25 minutos, gracias a un derechazo cruzado colocado junto al poste. A los 61 volvió a hacer gala de su gran técnica al sacar un sombrerito para superar al arquero Leo Jardim.

El festejo de Neymar al reencontrarse con el gol fue bailar frente al banderín del córner, tomó el poste y realizó un baile icónico al estilo de Vinicius Jr., con movimientos de cadera y sonrisa desafiante, homenajeando a su compañero en la Selección Brasileña. El festejo “baila como Vini” desató euforia y recordó la conexión entre ambos cracks, justo cuando el futbol brasileño brilla de cara al Mundial.

Neymar Jr. marcó sus primeros goles de 2026; siente que tiene opciones para estar en el Mundial. Captura de video

La semana pasada decían que era el peor jugador del mundo. El futbol es así… un día estás retirado, al otro tienes que ir al Mundial”, comentó Neymar, añadiendo que se enfoca en un día a la vez para recuperar su mejor forma física y mental.

El astro brasileño está haciendo un nuevo esfuerzo por reencauzar su carrera como futbolista después de severas lesiones de rodillas que lo han mantenido mucho tiempo alejado de las canchas. Este fue apenas su tercer partido desde su vuelta oficial el 15 de febrero.

Neymar Jr. ya cuenta con 256 partidos con el Santos, el equipo con el que más encuentros ha disputado en su etapa profesional, la cual comenzó en 2009 y de donde salió como una de las grandes promesas del futbol para unirse al FC Barcelona, con los que conformó uno de los mejores tridentes junto al argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez.