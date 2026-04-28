"Vamos al Allianz Stadium sin nada que perder": Harry Kane

La épica batalla de nueve goles entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League, que terminó con una victoria ajustada de 5-4 para los parisinos, ha sido catalogada como uno de los partidos más memorables y con mayor anotación en la historia de la competencia. El resultado deja la eliminatoria "perfectamente equilibrada" de cara al decisivo partido de vuelta en Alemania.

"Vieron a dos equipos de alto nivel en ataque y transiciones rápidas. En general, considerando sus goles, el penalti fue severo, pero podríamos haber decidido el partido antes", señaló Harry Kane.

El encuentro en el Parc des Princes fue una exhibición de futbol ofensivo y vertical, cumpliendo con las altas expectativas al contar con los dos equipos más goleadores del torneo.

Para el delantero inglés, la vuelta en Múnich será igual de intensa: "Siempre sentimos que hay aspectos que necesitan mejorar. Vamos al Allianz Stadium sin nada que perder, estamos en nuestro mejor momento cuando estamos motivados y físicamente preparados".

Harry Kane, siempre con la marca del ecuatoriano Willian Pacho. Reuters

Kane enfatizó la importancia del carácter demostrado por el equipo. "Nos enorgullece el hecho de haber vuelto al 5-4, porque estar 5-2 abajo fuera de casa puede ser una situación muy difícil. Pero luchamos y estamos de vuelta en la eliminatoria".

Con su afición en casa, el Bayern espera que ese empuje final les dé el pase a la final: "Quien aproveche mejor las oportunidades la próxima semana se clasificará, y con el apoyo de los aficionados, esperamos que eso nos impulse a ganar".