Luis Enrique tras la semifinal de Champions: “Probablemente fue mi mejor partido como entrenador”

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que la victoria en la ida de las semifinales de la Champions League podría corresponder al mejor partido que ha dirigido en toda su carrera.

El estratega español destacó el altísimo nivel del encuentro ante el Bayern Munich, subrayando la intensidad, el ritmo y la calidad futbolística mostrada por ambos equipos en un duelo de máxima exigencia

"Ha sido el mejor partido en el que he estado nunca como entrenador, sin dudas. Nunca he visto tal intensidad y nivel físico. Tenemos que felicitar a todos. Merecimos ganar, empatar y perder. Fue un encuentro fantástico",, expresó el timonel español.

Luis Enrique señaló que el PSG mostró capacidad para competir ante un rival de élite, en un partido lleno de alternativas y emociones, donde su equipo supo imponerse en momentos clave y demostrar personalidad en una eliminatoria de alto nivel.

Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo", declaró Luis Enrique.

El técnico también resaltó el funcionamiento colectivo por encima de las individualidades, destacando el compromiso de toda la plantilla. A su juicio, este tipo de actuaciones refuerzan la confianza del grupo y confirman que el equipo está preparado para competir al máximo nivel europeo con una identidad clara basada en la presión e intensidad.

Pese al resultado positivo, el entrenador evitó la euforia y dejó claro que la eliminatoria no está cerrada. Recordó que aún falta el partido de vuelta y enfatizó la necesidad de mantener la concentración, consciente de que en la Champions League cualquier detalle puede ser decisivo.