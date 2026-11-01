Real Madrid vence al Racing de Santander y mantiene el buen paso en LaLiga

Real Madrid mantiene el buen paso en LaLiga y vence por marcador de 0-3 al recién ascendido Racing de Santander para mantener la distancia de solo tres puntos respecto al líder de la competencia el FC Barcelona, a quien vencieron apenas la semana pasada.

Los encargados de marcar en la goleada del Real Madrid fueron Kylian Mbappé (11’), Jude Bellingham (22’) y Yian Diomandé (33’)

Victoria con polémica arbitral

La polémica arbitral se hizo presente en El Sardinero desde principio a fin y dichas decisiones impactaron directamente en el marcador.

Apenas al minuto 10’ del encuentro Kylian Mbappé cae dentro del área y el colegiado no dudó en marcar la pena máxima. En la repetición da la impresión que el francés afloja el cuerpo y se deja caer antes del contacto, pero el árbitro decidió que no era necesario revisar la acción en el VAR.

La otra gran controversial decisión se dio ya en la recta final del encuentro, cuando José Luis Munuera Montero había marcado penal a favor del Racing por mano de Camavinga dentro del área, pero terminó echando para atrás su decisión.

Tras la revisión en el monitor de campo, el árbitro decidió anular el penal a favor de los locales, pero la polémica reside en que no se sabe exactamente cual fue la razón, si es que porque el balón venía de un despeje del propio jugador del Real Madrid o una falta previa.

Real Madrid y la polémica arbitral en el duelo vs Racing REUTERS

Madrid en buena racha sin Vinícius

Desde que se conoció la suspensión de cuatro partidos a Vinícius Jr. se pensaba que el Real Madrid sufriría en ataque por la ausencia de una de sus pilares. Sin embargo, la historia ha sido diferente y el club blanco lleva paso perfecto sin el brasileño.

Yian Diomandé, fichaje bomba del equipo esta temporada, ha sido el responsable de tomar el puesto de Vini y ha encontrado una gran conexión con Mbappé, por lo que Vinícius tendrá una situación complicada para recuperar la titularidad cuando vuelva.

Vinicius Junior llegó con 17 años al Real Madrid. Foto: Reuters

Madrid se mantiene tercero

Pese a la victoria, Real Madrid se mantiene tercero de la tabla en LaLiga debido a que Atlético de Madrid y Barcelona también ganaron sus respectivos partidos y los merengues se mantienen a uno y tres puntos respectivamente.

El próximo compromiso del Madrid es a mitad de semana frente al AEK en Champions League y contra el Valencia de Javier Aguirre en liga el fin de semana.