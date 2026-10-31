‘Checo’ Pérez: Revelan cifras del millonario contrato con la escudería Cadillac

El contrato que Sergio Pérez anunció con Cadillac es uno los más lucrativos en la Fórmula 1 actual, al valuarse en más de 100 millones de dólares.

Durante esta semana, se confirmó que el mexicano seguirá siendo parte del equipo estadunidense hasta la temporada 2029, en lo que él mismo piloto ha descrito que posiblemente será su último contrato dentro de la máxima categoría.

Sergio "Checo" Pérez señaló que su actual renovación, es su último contrato en la F1 AFP

Si bien todavía no ha sumado puntos, Pérez ha superado ampliamente a su coequipero Valtteri Bottas en los Grandes Premios, a tal grado de que se sigue especulando sobre la continuidad del finlandés para el Mundial 2027.

EL SUELDO QUE RECIBIRÁ ‘CHECO’ PÉREZ EN SU NUEVO CONTRATO CON CADILLAC

ESPN Digital reportó que ‘Checo’ Pérez tendrá un sueldo de más de $100 millones de dólares por tres años, con la posibilidad de recibir bonificaciones, de acuerdo con los resultados que pueda obtener en el mediano plazo, teniendo en cuenta que el objetivo principal es llevar a Cadillac a pelear por lugares importantes en la parrilla.

Este contrato lo colocaría como uno de los seis pilotos mejor pagados en la Fórmula 1, superando a figuras como Charles Leclerc y Fernando Alonso. A finales de 2025, la revista especializada Forbes enlistó a Max Verstappen como el mejor piloto con 76 millones de dólares, sumando salario base y bonificaciones, seguido de Lewis Hamilton con 70.5 millones.

El contrato de "Checo" Pérez lo ubica dentro de los seis pilotos mejor pagados en la F1 AFP

Ambos, junto con Lando Norris (57.5 millones) y Oscar Piastri (37.5 millones) estarían por arriba del originario de Guadalajara, quien este domingo llegará a 300 Grandes Premios en la categoría, en su carrera de casa.

La firma del contrato millonario de ‘Checo’ Pérez es una muestra de confianza por parte de Cadillac para consolidar su proyecto en la Fórmula 1 con el respaldo de General Motors, que producirá su propia unidad de potencia para finales de la década.