Arsenal consigue victoria ante Liverpool de vista en Anfield y es nuevo líder de la Premier League

El Arsenal dio un golpe de autoridad en la Premier League tras imponerse por la mínima (0-1) ante el Liverpool en un disputado y tenso encuentro disputado en Anfield. Con esta victoria, los Gunners se afianzan en la cima de la clasificación en solitario, aprovechando el bache de un Manchester City que cayó a la segunda posición.Un madrugador zarpazo ofensivo

El único tanto del encuentro llegó cuando el partido apenas terminaba de acomodarse. Una excelente triangulación por la banda izquierda culminó con una internada de Declan Rice en los linderos del área. El mediocampista inglés envió un centro raso, tenso y medido que atravesó toda la defensa visitante hasta encontrar libre de marca a Kai Havertz, quien únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de la red para silenciar las gradas locales.

A partir de ahí, el conjunto londinense supo gestionar la ventaja con solidez defensiva, neutralizando los intentos de reacción de un Liverpool que careció de claridad en los últimos metros.Máxima tensión sobre el césped

El encuentro no estuvo exento de polémicas y momentos de alta temperatura. En la segunda mitad, el argentino Alexis Mac Allister cometió una dura infracción sobre Martin Ødegaard.

Mientras el capitán del Arsenal permanecía tendido sobre el césped, el mediocampista del Liverpool le dirigió una serie de comentarios que desataron un conato de bronca. De inmediato, los futbolistas del Arsenal acudieron en defensa de su compañero, aunque la situación fue controlada por el cuerpo arbitral antes de pasar a mayores.Duelo directo por la cima en el horizonte

Arsenal y Liverpool tienen conato de bronca durante duelo en Anfield REUTERS

Duelo directo por la cima en el horizonte

Con este triunfo, el Arsenal alcanza los 24 puntos y se coloca como líder indiscutible, distanciándose de un Manchester City que encadenó dos derrotas consecutivas.

La emoción en la parte alta de la tabla está servida, ya que el próximo 29 de noviembre, el Emirates Stadium acogerá el choque directo entre el Arsenal y el Manchester City, un enfrentamiento catalogado como clave entre los dos principales aspirantes al título de la Premier League.