El Valencia CF, equipo dirigido por el técnico Javier Aguirre, anunció un acuerdo financiero estratégico con el consorcio estadounidense Pitchwise Holdings, el cual inyectará 100 millones de euros de capital fresco en las arcas de la institución a cambio del 42% del accionariado.

La transacción otorga al club una valoración global de mil 250 millones de euros y representa un tanque de oxígeno económico para una entidad histórica sumida en una profunda racha negativa dentro de la cancha, hoy bajo el mando del “Vasco” Aguirre.

Oxígeno financiero para frenar la deriva deportiva

La llegada de capital fresco busca poner freno a una de las crisis más severas del club. El Valencia acumula al menos tres temporadas consecutivas inmerso en una severa crisis deportiva, coqueteando peligrosamente con los puestos de descenso en LaLiga y alejándose de los puestos de competiciones europeas que históricamente alcanzaba.

La falta de inversión en la plantilla y la tensión constante entre la afición y la directiva habían dejado a la institución en una situación límite de austeridad.

El reto para la era del 'Vasco'

Esta inyección presupuestaria llega en un momento coyuntural para el estratega mexicano. Aguirre, tres veces Director Técnico de la Selección Mexicana, asumió la dirección técnica del Valencia tras concluir su ciclo al frente del 'Tri' en la pasada Copa del Mundo, con la encomienda de rescatar el orgullo che y devolver la competitividad al primer equipo.

Con los nuevos recursos de Pitchwise, el 'Vasco' gana músculo financiero para reforzar la plantilla en las próximas ventanas de fichajes y estabilizar un proyecto deportivo urgido de resultados.

Estructura accionarial y el Nou Mestalla

El grupo Pitchwise Holdings, liderado por los ejecutivos norteamericanos Ann Rodriguez y Corey Woolfolk —y respaldado por firmas como Penner Sports Group—, ingresa como socio estratégico de referencia.

Pese a la inyección, Meriton Holdings (propiedad de la familia Lim) continuará como el accionista mayoritario de la entidad con Kiat Lim en la presidencia.

Además de reestructurar el área deportiva, la directiva confirmó que una parte prioritaria de los 100 millones de euros se destinará a reactivar y finalizar las obras del Nuevo Mestalla, proyecto de infraestructura para más de 70 mil espectadores que ha permanecido detenido durante años.