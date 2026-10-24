Capitanes de la CDMX levanta la mano ante la posible llegada de una franquicia de la NBA a México

Ante los crecientes rumores sobre la posible llegada de una franquicia de la NBA a territorio nacional, Capitanes de la Ciudad de México ha alzado la mano para asumir ese rol si la liga toma la decisión de dar el paso.

Durante la presentación de los uniformes para la nueva temporada, Ignacio Abascal, Vice Chairman del equipo, fijó la postura de la organización tras los reportes que colocan a la capital mexicana en el radar de la máxima liga del baloncesto profesional.

“Estamos super ilusionados que Ciudad de México siga en la terna para poder tener una franquicia de NBA. Nosotros como Capitanes, desde que se firmó y Adam Silver ya en el 2019 hablaba de tener una franquicia de NBA en México, ha sido nuestro gran sueño”, declaró Abascal.

El directivo enfatizó que la franquicia ha trabajado constantemente para demostrar la capacidad del país para albergar un proyecto de esta magnitud.

“Capitanes ha puesto su granito de arena para intentar tener una franquicia de NBA en México, sin embargo, NBA tiene sus tiempos, pero yo creo que, en Capitanes, tanto el mercado como la afición, está preparada para tener una franquicia de NBA”, añadió.

Rumores de una franquicia de NBA en México

Las especulaciones cobraron fuerza tras reportes de ESPN que señalan complicaciones en la puja por una de las plazas de expansión. De acuerdo con dichos informes, las ofertas económicas presentadas en Seattle han resultado más bajas de lo anticipado, lo que llevaría al comisionado Adam Silver a considerar a la Ciudad de México como una alternativa seria si las condiciones comerciales no mejoran.

Por otro lado, la incorporación de un nuevo equipo en Las Vegas se perfila como un hecho prácticamente garantizado. La NBA proyecta contar con 32 franquicias integradas en la competición para el inicio de la temporada 2028.