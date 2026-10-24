Ferrari sigue su dominio en Austin y lidera la FP3 con Checo Pérez por delante de Bottas

Ferrari sigue demostrando que son los favoritos para la calificación del Gran Premio de los Estados Unidos luego de que Lewis Hamilton logró el mejor registro para seguir el paso que el viernes logró Charles Leclerc.

El piloto británico se convirtió en el único competidor en romper la barrera del 1m34 al registrar un tiempo de 1m34.893s con el compuesto blando en el Circuito de las Américas, superando por casi dos décimas a Max Verstappen y a su compañero Charles Leclerc.

Tras un inicio de sesión sumamente tranquilo, la actividad en pista tomó ritmo cuando Hamilton colocó los neumáticos blandos para detener el reloj en 1m35.561s. Sin embargo, Leclerc demostró el potencial del monoplaza italiano al ponerse al frente de forma momentánea con un registro de 1m35.127s utilizando el compuesto medio.

En los últimos 20 minutos, la simulación de clasificación intensificó la batalla en Austin. Verstappen colocó el RB22 en la cima con un tiempo de 1m35.061s, mostrándose como el auto más rápido en el primer sector, antes de que Hamilton concretara el zarpazo definitivo para quedarse con el mejor tiempo del fin de semana.

Los límites de pista, un problema recurrente durante todo el viernes y sábado en el trazado texano, privaron a Leclerc de pelear por la primera posición tras exceder la línea blanca en la curva 10, debiendo conformarse con el tercer puesto. Esta misma situación afectó al líder del campeonato, Kimi Antonelli, a quien le borraron un tiempo que lo habría colocado al frente, finalizando cuarto justo por delante de George Russell.

Oscar Piastri ubicó al McLaren en el sexto lugar, seguido por Nico Hülkenberg, mientras que Lando Norris cayó al octavo sitio tras perder su mejor intento en la Curva 10. Pierre Gasly e Isack Hadjar completaron los diez primeros lugares.

¿Dónde se ubicó Checo Pérez?

El piloto mexicano Sergio Pérez quedó ubicado en la posición 19 tras mejoras en la parte final con un registro que le permitió superar al Williams de Alex Albon, al Aston Martin de Lance Stroll y a su compañero Valtteri Bottas.