Brewers pega primero en la Serie Mundial 2026

Milwaukee Brewers pegó primero en el inicio de la Serie Mundial 2026, después de vencer 2-3 a Tampa Bay Rays en el American Family Field de Cerveceros en un cardiaco final. El mexicano Jonathan Aranda anotó una carrera y conectó tres sencillos. Este sábado, se disputará el Juego 2.

Con un out en la primera alta, el mexicano Jonathan Aranda pegó el primer sencillo del partido, con una línea por el jardín derecho. Le siguió otro imparable de Chandler Simpson. Sin embargo, Brewers calmó la ofensiva de Tampa con una doble “matanza”.

Jackson Chourio anotó la primera carrera de la Serie Mundial 2026 Reuters / Matt Marton-Imagn Images

En su primer lanzamiento de Nick Martínez, Jackson Chourio le dio la “bienvenida” con un sencillo por el jardín derecho. Christian Yelich pegó triple después de que Jonny DeLuca no se pudo quedar con la bola, lo que propició que Chourio anotara. En su primer pitcheo sobre William Contreras, el pelotero le conectó un sencillo por el jardín izquierdo para empujar a Yelich a la registradora para el 0-2.

Christian Yelich conectó un triple para empujar la carrera de Jackson Chourio; después anotó el 0-2 tras un sencillo de William Contreras Reuters / Matt Marton-Imagn Images

Para la segunda baja, le siguieron conectando a Nick Martínez, con un sencillo de Sal Frelick, quien después se robó la tercera base. Para su fortuna, Jackson Chourio se ponchó para el tercer out y sacar la entrada.

Jonathan Aranda anotó una carrera y después fue "cazado" cuando se quería robar una base Reuters / Matt Marton-Imagn Images

Para el inicio de la cuarta alta, el mexicano Jonathan Aranda recibió base por bolas. Jacob Misiorowski recetó su tercer ponche de la noche, cuando Chandler Simpson le tiró. En el siguiente turno, Junior Caminero pegó doblete, debido a que el jardinero central Garret Mitchell midió mal la pelota, mientras el tijuanense llegó a tercera. Liam Hicks bateó rodado de out, Aranda tuvo una buena lectura de la jugada y esperó el momento oportuno para ir a la registradora y acortar distancias 1-2.

Los Cerveceros hicieron cambio de pitcher para la sexta alta, Abner Uribe reemplazó a Jacob Misiorowski. Yandi Díaz fue el primer out, pero el mexicano Jonathan Aranda siguió con su buen ritmo al batear sencillo con rodado a jardín derecho. Chandler Simpson se ponchó al tirarle y el tijuanense fue “cazado” cuando trató de robarse segunda.

Jackson Chourio impulsó la tercera carrera de Milwaukee Brewers en la séptima baja Reuters

Tampa Bay también hizo cambio de pitcher, Steven Matz reemplazó a Nick Martínez, en la sexta baja.

Milwaukee Brewers se puso 1-3 en la séptima baja. Con la especialidad de la casa, Jackson Chourio pegó sencillo rodado por el jardín derecho para que Cooper Pratt anotara.

Tampa Bay recurrió a Cole Sulser para reemplazar a Garrett Cleavinger, cuando dejó a hombres en las esquinas. El movimiento funcionó para salvar la octava baja sin carrera.

En la novena alta, Jonathan Aranda conectó su tercer sencillo de la noche al pegar un sencillo al jardín izquierdo. Enseguida, Chandler Simpson pegó una línea por jardín central para que el mexicano avanzara a segunda. Tampa Bay realizó movimiento a la ofensiva, Jorge Mateo sustituyó al tijuanense y de inmediato se hizo presente para robarse la tercera base. Trevor Megill otorgó una base por bolas para que se llenaran las bases. Tras una revisión, se anuló una doble matanza. Jorge Mateo anotó para el 2-3.