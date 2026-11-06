¿Es relevante el regreso de 'Tecatito' Corona a la Selección Mexicana?

A sus 33 años, Jesús Manuel Tecatito Corona vuelve a una convocatoria con la Selección Mexicana, combinado que en su ausencia disputó 2 Copas del Mundo, y se coronó en 2 ediciones de la Copa Oro, además de ganar por primera vez la Nations League de Concacaf; pelearía por un sitio en la titularidad ante Piojo Alvarado y Julián Quiñones, dos inamovibles.

Rafa Márquez prepara los compromisos del Tri ante Jamaica, mismos que representarán sus primeros de carácter oficial siendo el mandamás de la Selección Mexicana y, en una convocatoria llena de sorpresas, llamó la atención la inclusión del habilidoso -y hoy experimentado- extremo.

'Tecatito' Corona suma 1 Copa del Mundo con México (2018) tras la lesión que lo alejó del 2022. Mexsport

Debutando con el Tri en 2014 y jugando su primer, y de momento único, Mundial en Rusia 2018, Jesús Manuel Corona se convirtió rápidamente en un referente del ataque en el combinado nacional que fue dirigido por Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo Tata Martino.

Siendo pieza fundamental de cara al Mundial 2022, una rotura del peroné y rotura del ligamento deltoideo en el tobillo izquierdo lo alejó de ser parte del conjunto azteca para la Copa del Mundo disputada en Qatar, donde el Tri no logró superar la Fase de Grupos; su ausencia fue la más trascendental para Martino y compañía.

Sus minutos con el Sevilla fueron a menos y abandonó el futbol europeo para concretar su retorno con Rayados de Monterrey, mismo en el que poco a poco ha vuelto a la titularidad para convertirse en uno de los ejes en el aparato ofensivo de Matías Almeyda.

Pelea por un sitio titular en el Tri de Rafa Márquez

El domingo 5 de junio de 2022 fue su última aparición con la Selección Mexicana y este sábado 14 de noviembre podría terminar la sequía de más 4 años alejado de las canchas vistiendo la playera del Tri.

Para esta convocatoria de Rafa Márquez, Jesús Manuel Corona contendería por un sitio en la banda derecha -donde Roberto Alvarado es indiscutible- o por el costado de la izquierda, mismo del que Julián Quiñones es amo y señor).

En caso de ser la primera opción de recambio para el estratega nacional, Tecatito le estaría ganando la partida a otros elementos como Alexis Vega o Isaías Violante, por lo que el desequilibrio que le caracteriza se convertiría en un arma fundamental a su favor.

'Tecatito' Corona pelearía ante Julián Quiñones, Piojo Alvarado, Isaías Violante y Alexis Vega por un lugar en el Tri. Mexsport

Ante su ausencia, el Tri consiguió 2 títulos de Copa Oro (2023 y 2025) y una Nations League de Concacaf (2025), sin embargo, en el mano a mano no ha existido un jugador tan diferencial como aquel Tecatito que levantaba del asiento a los aficionados en su ‘primera etapa’ vistiendo la casaca Tricolor.

BFG