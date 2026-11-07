Toluca clasifica a Liguilla tras golear a Rayados, quien está cerca de la eliminación

En el último partido de la temporada regular en el Nemesio Díez, Toluca recordó aquellas noches que le dieron el bicampeonato y golearon 4-0 a Rayados para asegurar su boleto en la Liguilla del Apertura 2026.

Una noche perfecta para los dirigidos por el ‘Turco’ Mohamed: rompieron una racha negativa de 7 partidos sin ganar y además, aseguraron su boleto en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Todo indicaba que sería un partido tranquilo para los Diablos ya que se fueron muy rápido en el marcador; Nico Castro inició una conducción fuera del área, pasó para Helinho, quien le regresó el balón botando y Federico prendió el esférico para poner el primer tanto al minuto 8.

Paulinho celebrando su gol en su partido 100 con el Toluca MEXSPORT

Al 23’, Paulinho volvió a gritar gol. Justo en su partido 100, recibió un pase de Castro, se dio una media vuelta, picó el balón y con ello puso el 2-0.

En todo el partido, Toluca fue mucho más que Rayados, se olvidaron de todo lo malo que venían acarreando y volvieron a dar señales de aquel equipo que dominó la Liga MX.

Y para culminar una noche memorable, el goleador diablo se volvió a hacer presente. Helinho, con tremenda asistencia de ‘taquito’, filtró para Paulinho y este, con ese instinto goleador selló su doblete al 51’.

Toluca está en la Liguilla y Rayados, en aprietos

Con esta victoria, el Toluca llegó a 27 puntos en el Apertura 2026 y a una jornada de culminar el torneo, aseguraron su lugar matemáticamente a la Liguilla.

Los Diablos, de momento, van a dormir como cuartos del torneo, por debajo de Chivas, América y Cruz Azul.

Por su parte, Rayados se complica mucho su clasificación. De momento están fuera con apenas 21 puntos, aunque les salva que tienen un partido pendiente ante Querétaro.

Dicho encuentro ante los Gallos será fundamental para los de Matías Almeyda, ya que necesitan ganarlo, así como su último encuentro ante Pumas en CU, donde seguramente será un duelo por el último boleto a la Fiesta Grande.