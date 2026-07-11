Isaac del Toro no suelta el podio del Tour de Francia tras la etapa 8

Isaac del Toro no suelta el podio del Tour de Francia 2026. En la Etapa 8, el mexicano finalizó en el lugar 46, pero le sirve para conservar el tercer lugar general. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ganó la prueba de este sábado 11 de julio, mientras que Liam Slock se quedó a un kilómetro de lograr una hazaña de fuga, que duró cerca de 179 kilómetros.

Isaac del Toro está a 3:27” de distancia sobre Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026, y a 1’:15 de Jonas Vingegaard, segundo general.

Tras la etapa 8 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro conservó el 'maillot blanco Reuters

De los 176 corredores que tomaron salida en Périgueux, Jakub Otruba volvió a lanzar una ofensiva como la de la Etapa 7, pero ahora con Thibaut Guernalec. Después, Liam Slock (Lotto) se adelantó. Tras unos kilómetros, los tres corredores fueron los cabeza de carrera.

Isaac del Toro inició por cuarto día como líder de la Clasificación de los Jóvenes, que en la edición 2026 del Tour de Francia participan los corredores que nacieron a partir del 1 de enero de 2001.

Jakub Otruba se escapó en la Etapa 7 al lado de Baptiste Veistroffer y lo disfrutó, por lo que para la jornada de este sábado 11 de julio de 2026, advirtió que lo volvería a intentar: “es otra buena oportunidad para escaparse fácilmente”.

Liam Slock, Jakub Otruba y Thibault Guernalec, los tres fugados de la Etapa 8 del Tour de Francia 2026 Reuters

Liam Slock se llevó el único punto en la montaña en Cóte de Domme, pero en el Sprint Intermedio las cosas cambiaron, debido a que Jakub Otruba ganó el Sprint Intermedio en Saint-Cyprien para hacerse de los 25 puntos, seguido de Slock y Thibault Guernalec. Tuvieron una distancia de 2 minutos sobre el pelotón, donde fue Isaac del Toro.

Faltando 27 kilómetros, Slock se adelantó en solitario e incomodó la estrategia de los equipos, dejó Otruba como perseguidor. Liam se llevó el Premio de Combatividad. La fuga duró casi 179 kilómetros, debido a que los equipos lo alcanzaron e iniciaron el sprint final.

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ganó la etapa 8 del Tour de Francia 2026 Reuters

En el último kilómetro, varios corredores lanzaron ataques, pero fue Tim Merlier el que cruzó primero la meta con un tiempo de 3:52:50.

EL TOP 5 DE LA ETAPA 8 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: