“Pierde mi equipo, pierde mi familia”; violencia familiar se dispara durante el Mundial: ONU Mujeres

“Pierde mi equipo, pierde mi familia”. Recurrente mofa que lleva de la mano una cruda tendencia de violencia familiar, atizada por el consumo nocivo de alcohol en medio de las pasiones que desbordan eventos deportivos como una Copa del Mundo, advierte la ONU Mujeres.

La celebración del Mundial 2026 en nuestro país (CDMX, Guadalajara y Monterrey) es motivo de alerta para la ONU Mujeres por los casos de violencia en Latinoamérica, fenómeno que empeora conforme a las derrotas de los equipos de los agresores.

“Tenemos evidencia que los casos de violencia familiar están asociados al consumo de alcohol durante eventos deportivos, aumenta un 47 por ciento. Esos estudios dan cuenta que no es necesariamente el futbol la causa, los factores de riesgo que identificamos en ONU Mujeres, Unicef y en el Fondo de Naciones Unidas tienen que ver con el consumo excesivo de alcohol. Lo que queremos generar es conciencia en contra la violencia familiar”, menciona Andrea Cházaro, vocera de ONU Mujeres.

La ONU Mujeres actúa con certeza sobre las estadísticas que arrojaron estudios basados en tres Mundiales de la FIFA (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010): la violencia familiar aumenta un 38 por ciento si el equipo del agresor pierde, mientras que las victorias y los empates representan el 26 por ciento.

En entrevista con Excélsior, Andrea Cházaro recalcó la importancia de protocolos de prevención en la presente Copa del Mundo, con la difusión de los números de emergencia 079 y 911.

“Nuestra campaña es conjunta con la Unicef y con apoyo del Gobierno de México a través de la Secretaría de las Mujeres. Se busca concientizar sobre los riesgos en el incremento de violencia familiar y contra las mujeres en este Mundial y en otros mega eventos deportivos, queremos fortalecer una cultura del reporte, líneas las 24 horas para servicios de atención integral y otra de emergencias, el 911 cuando la integridad está en riesgo”.

Advierte la representante oficial de los programas de la ONU Mujeres que el consumo excesivo de alcohol, la intensidad emocional, la frustración y el machismo son los principales factores de violencia familiar.

“Es una oportunidad histórica para anticiparnos a estos riesgos. En ONU Mujeres hemos firmado un convenio con la Federación Mexicana de Futbol. Será posible con nuestros embajadores de buena voluntad. Por ejemplo, en la campaña tenemos a futbolistas, los Pumas se han unido también.

“En otra campaña estamos colaborando, en materia de prevención de la explotación sexual infantil, nos ayudan Gilberto Mora, Santi Gimenez y otros seleccionados que se han unido al trabajo de ONU. Contamos también con embajadores de buena voluntad como Marion Reimers, Carla Souza, Ximena Sariñana, Eréndira Ibarra y otras celebridades. Hay que transmitir mensajes positivos a otros hombres para vivir este Mundial de otra manera”.

Las cifras más recientes compartidas por la ONU Mujeres indican que en Latinoamérica la mayor amenaza contra la vida de las mujeres proviene de hombres con vínculos cercanos (60 por ciento de los asesinatos intencionados); Honduras, República Dominicana y El Salvador encabezan los índices.

En México, los datos abiertos de incidencia delictiva (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en el 2026 de enero a mayo aumentaron las carpetas de investigación por el delito de violencia familiar ( subieron 1.9 por ciento); 750 casos diarios.

“En Mexico contamos con información sólida para monitorear las denuncias de violencia contra las mujeres a través de las cifras mes por mes. Estamos por realizar el último corte. Estamos haciendo un llamado a la inversión en más estudios que nos permitan medir y mapear estos factores de riesgo, cruzar los días exactos en los que jugó la Selección o el club en un fin de semana. También hay evidencia de incremento de violencia familiar, no solamente en mega eventos como el Mundial, hay evidencia consistente en México (de su actividad futbolística local).

“Los policías a los que hemos capacitado lo han confirmado con evidencia empírica. Pero se necesita medir con políticas públicas para una mejor atención una vez terminado el Mundial, cuando empiezan las otras ligas, se buscarán alianzas”.