Justicia da un duro castigo: Victor Gabriel no jugará hasta que se recupere el rival al que fracturó

El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil impuso una sanción histórica y sin precedentes en el futbol mundial contra el defensor Victor Gabriel perteneciente al Internacional de Porto Alegre.

El organismo determinó que el futbolista permanecerá suspendido de toda actividad oficial hasta que el rival al que lesionó de gravedad reciba el alta médica definitiva y se reincorpore a los entrenamientos, fijando como límite legal un tope máximo de 180 días (seis meses) de inhabilitación.

El origen del castigo: La durísima fractura de Gabriel Pec

El origen de este severo castigo se remonta al pasado 22 de julio de 2026, durante un intenso partido del Brasileirao. En dicha jornada, Victor Gabriel, de 22 años, protagonizó una fortuita pero durísima entrada que le provocó una fractura expuesta de tibia en la pierna izquierda al delantero Gabriel Pec, estrella del Cruzeiro.

La agresión cobró una enorme relevancia mediática debido a que el atacante damnificado se encontraba realizando su debut oficial con la escuadra de Belo Horizonte, que acababa de adquirir su ficha por la cifra récord de 12 millones de dólares procedente del LA Galaxy de la MLS. Los reportes médicos estiman que el tiempo de recuperación de Pec oscilará entre los tres y cuatro meses.

El argumento jurídico: El Artículo 254 del Código de Justicia Deportiva

Para fundamentar jurídicamente esta sentencia pionera, la Fiscalía del STJD aplicó un párrafo agravante especial del Artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, el cual sanciona el juego violento. Aunque esta infracción suele acarrear suspensiones estándar de uno a seis partidos, dicho apartado legal faculta a los jueces a vincular directamente el castigo del infractor con el periodo de rehabilitación física de la víctima en casos de lesiones graves.

El fallo final se dio mediante una votación dividida, donde el presidente del tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvão, terminó inclinando la balanza a favor de la medida punitiva extendida.

El escándalo del audio falso del VAR en pleno juicio

El juicio sumó un componente insólito cuando el cuerpo de abogados del Internacional intentó exculpar a su jugador presentando como evidencia un audio del VAR que resultó ser falso. El tribunal descubrió en plena audiencia que el material técnico era en realidad una edición de parodia tomada de una cuenta humorística de redes sociales, obligando al club de Porto Alegre a pedir disculpas públicas y a argumentar un error de recolección de buena fe.

Por su parte, Victor Gabriel se mostró profundamente arrepentido ante los magistrados, asegurando que la acción fue un accidente derivado de las condiciones del césped mojado y que jamás existió la intención de dañar a su compañero de profesión.