Kikin Fonseca pidió un aumento y Pumas lo vendió a Cruz Azul

Dentro del futbol mexicano se guardan historias que a veces son difíciles de contar. Una de ellas, y que aún duele en la afición de Pumas, es la salida de Francisco Fonseca del cuadro Universitario para fichar por Cruz Azul.

Durante el programa “De la que Pica”, transmitido por Imagen Televisión y conducido por Javetas, el ‘Kikin’ reveló qué fue lo que realmente detonó su salida del equipo del Pedregal.

La afición auriazul quedó muy sentida por la partida del Kikin Fonseca, incluso, cuando él regresó a Ciudad Universitaria le tiraron billetes, dando a entender que se fue del club por dinero.

El Kikin Fonseca levantando el trofeo de campeón con Pumas. Mexsport

Kikin Fonseca revela el motivo por el cuál salió de Pumas

Hoy, poco más de 20 años después, Fonseca confesó lo que realmente pasó. Aunque si fue cuestión de dinero, no es cómo la afición puma lo imaginó.

Mi amor por los Pumas es muy grande y lo que significa para mí es más grande. Hice una comunión muy grande con la afición… Yo no me quería ir”, señaló en primera instancia.

Posteriormente, el Kikin dejó en claro que él nunca pidió su salida de Pumas, fue Arturo Elías Ayub, presidente del equipo en aquel entonces, quién lo vendió debido a un aumento de salario que pidió Fonseca.

Fuimos bicampeones y yo habló con Arturo pidiendo un aumento de sueldo para mí y para los demás mexicanos. Para mí se me hizo muy injusto que los extranjeros ganaran bien, pero nosotros ganáramos poco”, afirmó.

El Kikin Fonseca nunca ocultó su deseo de poder ganar más dinero y también consideró injusto que los mexicanos de aquella plantilla de Pumas, tampoco tuvieran un buen sueldo, a comparación de los extranjeros.

“Después si me subió un poco (de sueldo), no lo que yo quería. De repente salió que Cruz Azul me quería y Arturo me dijo ‘está Cruz Azul que te puede dar lo que tú quieres y aparte Pumas se llena las arcas”, reveló.

Francisco tenía claro algo, él se quería quedar en Pumas: “Prefiero quedarme y que me pagues lo que yo quiero aquí”. Al final, el Kikin mencionó que Arturo Elías tomó la decisión de venderlo a Cruz Azul.