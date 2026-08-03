De campeón a último; México firma su peor actuación en el beisbol de Juegos Centroamericanos

La Selección Mexicana de beisbol cerró de la peor manera su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La derrota 1-0 ante Curazao en el encuentro por el séptimo lugar dejó al representativo nacional en el último sitio del torneo, un contraste absoluto con lo conseguido apenas tres años atrás, cuando conquistó la medalla de oro en San Salvador 2023.

El equipo dirigido por Víctor Bojórquez concluyó la competencia con cuatro derrotas en cuatro partidos. Primero cayó en la fase de grupos frente a Panamá, Colombia y Nicaragua, resultados que lo dejaron fuera de la Super Ronda. Posteriormente perdió el duelo por el séptimo puesto ante Curazao, consumando así su peor actuación en el beisbol de Juegos Centroamericanos.

Un juego definido desde la primera entrada

La única carrera del encuentro cayó apenas en el primer episodio. Jeandro Tromp abrió con sencillo, Phildrick Llewellyn llegó a base con un infield hit y Tommy Van de Sanden recibió un pelotazo para llenar las bases. Con ese panorama, Raysheandall Michel conectó una rola a la antesala que permitió a Tromp cruzar el plato con la carrera que terminó marcando la diferencia.

El abridor mexicano Daniel Zazueta logró recomponer el camino después de ese episodio y terminó con labor de cuatro entradas, una carrera permitida, cuatro imparables, dos bases por bolas y tres ponches, pero el daño ya estaba hecho.

La ofensiva mexicana volvió a quedarse corta y fue dominada por el zurdo Jordan Lucas, quien firmó una sobresaliente actuación al lanzar juego completo, aceptar apenas tres imparables, no regalar bases por bolas y ponchar a un bateador. Además, retiró a ocho bateadores consecutivos entre la tercera y la quinta entrada y cerró el encuentro dominando a los últimos siete mexicanos que enfrentó.

Del oro al último lugar

El resultado representa un duro contraste para el beisbol mexicano. En San Salvador 2023, la selección nacional subió a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro. En Santo Domingo 2026, en cambio, terminó en el último lugar tras perder sus cuatro encuentros.

Más allá de los resultados, la actuación deja un importante reto para el programa nacional de cara a los próximos compromisos internacionales, luego de un torneo en el que México nunca logró encontrar regularidad ni con el pitcheo ni con la ofensiva en los momentos clave.

Mientras Panamá, Nicaragua, Colombia, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana disputarán la Super Ronda en busca de las medallas, México regresa a casa con un octavo lugar que marca un fuerte retroceso respecto a la edición anterior y obliga a replantear el rumbo del representativo nacional de cara al siguiente ciclo internacional.