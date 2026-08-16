El ‘utilero’ Lamela pasó al palco

La polémica por el registro de Erik Lamela como utilero de Rayados tuvo una consecuencia inmediata. El argentino ya no estuvo en la banca junto a Matías Almeyda durante la goleada 6-1 sobre FC Juárez y tuvo que seguir el partido desde un palco del Estadio BBVA.

La ausencia de Lamela en la zona técnica se produjo después de que su registro como utilero generara cuestionamientos por el propio Reglamento de Competencia de la Liga MX. El exfutbolista había aparecido en las cédulas de los primeros partidos de Rayados bajo esa función, pese a que su incorporación al equipo de trabajo de Almeyda responde a labores relacionadas con el cuerpo técnico.

De la banca al palco

Durante las primeras jornadas del Apertura 2026, Lamela había sido visto junto a Matías Almeyda en la banca de Rayados, situación que llamó la atención debido a que el argentino no tenía el registro correspondiente como auxiliar técnico.

La alternativa utilizada por el club fue inscribirlo como utilero, una figura que también aparece en los registros oficiales de la Liga MX. Sin embargo, el antecedente de Lamela como futbolista profesional abrió un debate debido a que el reglamento contempla que el Sistema Nacional de Formación puede rechazar registros de utileros cuando cuentan con antecedentes como jugadores profesionales.

Después de que el caso tomó relevancia, Lamela dejó de ocupar un lugar en la banca. Frente a Juárez, el argentino siguió las acciones desde un palco y celebró la contundente victoria de Rayados, que se impuso 6-1 con una actuación ofensiva que colocó al conjunto regiomontano en la parte alta de la clasificación.

Rayados busca regularizar su situación

La situación de Lamela estaría relacionada con la necesidad de regularizar su registro para que pueda desempeñar oficialmente las funciones que realiza dentro del equipo de trabajo de Almeyda.

El argentino llegó a Monterrey junto al técnico, después de haber trabajado con él previamente en Sevilla. Tras retirarse como futbolista profesional, Lamela comenzó su transición hacia los cuerpos técnicos y se convirtió en parte del staff del entrenador argentino.

El problema en México es de carácter administrativo: para aparecer oficialmente como auxiliar técnico, Lamela necesita cumplir con los requisitos establecidos por la Liga MX, entre ellos contar con la licencia correspondiente.

Mientras se resuelve su situación, el exjugador de River Plate, Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas no pudo estar en la zona técnica durante el triunfo ante Juárez.

La polémica ya tuvo su primera consecuencia

El caso pasó así de ser una discusión sobre el registro de un exfutbolista a tener una consecuencia visible en la cancha: Lamela ya no acompañó a Almeyda desde el banquillo.

Rayados goleó 6-1 a Juárez, pero uno de los integrantes habituales del equipo de trabajo del entrenador tuvo que observar el partido desde otra zona del estadio. Ahora, el siguiente paso será conocer cómo resolverá el club y la Liga MX el registro del argentino para que pueda volver a ocupar un lugar en la banca de manera oficial.