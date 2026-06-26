Uruguay, sin victorias ante España; ¿Podrá romper la hegemonía en Guadalajara? 

En el Estadio Guadalajara, España y Uruguay se miden en el cierre del Grupo H del Mundial 2026, en el partido más atractivo de esta jornada.

La Roja llega con la chance de sellar el primer lugar del grupo, mientras que la Celeste necesita una victoria histórica para avanzar y evitar depender de otros resultados.

España llegó a Guadalajara con aclamación para Lamine Yamal Reuters

El partido marca un nuevo capítulo en una rivalidad donde Uruguay siempre ha encontrado resistencia por parte de los españoles.

España mantiene hegemonía ante Uruguay

Ambas selecciones se han enfrentado en toda la historia en 10 ocasiones, siendo España la clara dominadora con 5 victorias, Uruguay nunca ha logrado ganar y el resto han sido empates (5).

La Furia Roja ha demostrado superioridad en la mayoría de los cruces, especialmente en los últimos años, donde su estilo de posesión y transiciones rápidas han complicado a los uruguayos.

Uruguay, fiel a su tradición de garra charrúa, ha conseguido varios empates valiosos, incluyendo en fases de grupos de Mundiales, pero no ha podido concretar una victoria que rompa la racha negativa.

El último partido entre España y Uruguay se disputó el 16 de junio de 2013 en la Copa FIFA Confederaciones. La Roja se impuso por 2-1 con goles de Pedro y Roberto Soldado, mientras que Luis Suárez descontó para la Celeste.

Todos los partidos entre España vs Uruguay

9 de julio de 1950 – Mundial de Brasil: Uruguay 2-2 España

23 de junio de 1966 – La Coruña: España 1-1 Uruguay (Amistoso)

23 de mayo de 1972 – Madrid: España 2-0 Uruguay (Amistoso)

24 de mayo de 1978 – Montevideo: Uruguay 0-0 España (Amistoso)

13 de junio de 1990 – Mundial de Italia: Uruguay 0-0 España

4 de septiembre de 1991 – Oviedo: España 2-1 Uruguay (Amistoso)

18 de enero de 1995 – La Coruña: España 2-2 Uruguay (Amistoso)

17 de agosto de 2005 – España: España 2-0 Uruguay (Amistoso)

6 de febrero de 2013 – España: España 3-1 Uruguay (Amistoso)

16 de junio de 2013 – Copa Confederaciones: España 2-1 Uruguay

Uruguay podría terminar como líder... o como último del Grupo H tras su partido ante España. Redes sociales

España vs Uruguay, por un boleto a Dieciseisavos

Este partido tiene un sabor aún más especial, ya que quien se lleve la victoria se quedará con el liderato del Grupo H. España parte como amplia favorita gracias a su plantilla repleta de talento y su momento de forma en el torneo.

Uruguay, por su parte, llega con necesidad imperiosa: una derrota la dejaría en una posición complicada, posiblemente tercera, obligándola a esperar resultados favorables de otros partidos para clasificar a Dieciseisavos.

El escenario en Guadalajara es ideal para un partido decisivo. España buscará controlar el ritmo y evitar sorpresas, mientras que Bielsa y sus dirigidos intentarán presionar alto y capitalizar alguna contra para hacer historia y romper la hegemonía española en el historial