Cruz Azul sufre falla en su avión en su viaje a Chicago para afrontar la Leagues Cup

Cruz Azul tenía previsto utilizar este lunes para recuperar fuerzas después de dos partidos en cuatro días, pero un problema durante su traslado de Nueva Jersey a Chicago alteró por completo los planes del campeón defensor de la Liga MX.

El vuelo en el que viajaba el equipo presentó una falla y tuvo que ser desviado a Minnesota por motivos de seguridad, de acuerdo con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN. La situación provocó un retraso considerable y convirtió el día de recuperación en una jornada de espera y traslado.

“Ya están llegando a Chicago. No han podido comer desde el desayuno”, informó Esparza Oteo a través de sus redes sociales, al explicar las consecuencias que tuvo el incidente para el plantel dirigido por Joel Huiqui.

La situación llega en un momento particularmente exigente para Cruz Azul. La Máquina disputó el jueves su primer partido de Leagues Cup ante Philadelphia Union, al que derrotó 1-0, y el domingo venció 2-1 a New York City FC en la Red Bull Arena.

Después de esos dos encuentros, el plan contemplaba una jornada para recuperar a los futbolistas y preparar el siguiente compromiso. En cambio, el equipo tuvo que prolongar su traslado y esperar para finalmente instalarse en Chicago

Cruz Azul, de un estadio a otro

El desgaste no solamente está relacionado con los minutos disputados. Cruz Azul ha tenido que cambiar constantemente de ciudad durante este periodo de competencia.

Tras jugar en Pennsylvania, el equipo se trasladó a Nueva Jersey y posteriormente tuvo que modificar su ruta hacia Chicago debido al problema con el avión. La próxima parada será nuevamente México, ya que después de su compromiso de Leagues Cup deberá viajar a Tijuana para enfrentar a Xolos en la Jornada 4 del Apertura 2026.

El calendario coloca a Cruz Azul ante una prueba física importante. En poco más de una semana, el equipo ha combinado partidos de Liga MX, el Campeón de Campeones y la Leagues Cup, además de desplazamientos entre distintas ciudades de Estados Unidos y México.

La Máquina comenzó el semestre con victorias sobre Atlético de San Luis y Puebla, pero posteriormente perdió ante Atlante en el Apertura 2026. Después conquistó el Campeón de Campeones frente a Toluca y llegó a la Leagues Cup con la obligación de competir en dos frentes.

En el torneo binacional, sin embargo, ha respondido con dos triunfos. El 1-0 ante Philadelphia Union y el 2-1 contra New York City FC tienen al conjunto cementero con paso perfecto y cerca de asegurar su clasificación.Chicago Fire, el siguiente obstáculo

El siguiente rival será Chicago Fire, que también llega invicto y con posibilidades de asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El partido se disputará el jueves 13 de agosto en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas del centro de México.

Cruz Azul llegará con seis puntos y la posibilidad de cerrar la primera fase de la Leagues Cup con una tercera victoria.

El problema del vuelo no modificó su calendario competitivo. Sí, en cambio, le quitó al equipo un día que estaba destinado a algo que en este momento vale tanto como una victoria: descansar.